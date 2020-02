En Vivo | Super Bow l 2020: 49ers 10-10 Chiefs | Shakira y Jennifer López ponen a bailar a todos en el show de medio tiempo

Este domingo 2 de febrero se celebra la edición número 54 del Super Bowl 2020, el partido más importante de la NFL (National Football League). En esta ocasión, los Chiefs de Kansas City se ven las caras con los 49ers de San Francisco en el Hard Rock Stadium de Miami. Este deporte cada año genera más aficionados e impacto en los Estados Unidos y poco a poco acapara la atención del mundo.

Uno de los momentos más esperados del Super Bowl es el show de medio tiempo, que este año está a cargo de Jennifer López y Shakira. Por su parte la cantante Demi Lovato entonará el himno de los Estados Unidos antes de iniciar el juego.

¡¡¡LLEGA EL SHOW DE MEDIO TIEMPO!!!

2Q: Se termina el segundo cuarto. San Francisco intentó ataques terrestres que no progresaron pero asustaron en los segundos finales. Los equipos se van tablas al medio tiempo.

2Q: Con 9 segundos en el marcador, Garoppolo manda un proceso pase a Kittle, quien pone a todos de pie.

2Q: Min 1: Kansas pasó los últimos tres minutos intentando marcar, pero no lo consiguió por la buena defensa de San Francisco, que lo neutralizado en la yarda 10. Hutker despejó con una patada el balón en la última oportunidad del equipo.

2Q Min 4: Él es el responsable de tener el encuentro igualo. !Kyle Juszczyk¡

2Q: Min 5: Magistral pase Garoppolo a Juszczyk, quien anoto un tochdown terrestre para acerca a San Francisco. Gould iguala 10-10 el partido con un gol de campo.

Whole squad 🔥 up ‼️ #SBLIV x #BeLegendary pic.twitter.com/HDy0gJUoxu

2Q: Min 9: Patada de salida de Kansas, tras la anotación.

2Q: Min 9: Intercepción de Breenland permite a Butker anotación de campo para aumentar el marcador 3-10.

2Q: Min 10: Kansas volvió a ponerse cerca de la anotación (primera y 10), tras ser penalizado retrocediendo cinco yardas por una salida en falso.

2Q: Min 13: Otra gran jugada de Mahomes pone a Kansas cerca de otra anotación.

2Q: Min 15: Comienza el segundo cuarto.

1Q: Min 00: 23: Patada de Butker y se acaba el primer cuarto con Kansas adelante en el marcador.

1Q: Min 00: 27: Esta es otra perspectiva del touchdown de Mahomes.

1Q: Min 00:35: Gol de campo del pateador Harrison Butker y Kansas se va arriba 3-7.

1Q: Min 00: 38 : ¡¡¡TOUCHDOWN!!! de Mahomes, mariscal de campo de Kansas .

MAHOMES. KEEPS IT.

1Q: Min 2: Gran jugada Mahomes dejando a Kansas más cerca (primera y gol) de la anotación.

1Q: Min 5: Kansas tiene una gran oportunidad de anotar el partido. Alcanzó la yarda 10.

1Q: Min 8. San Francisco toma la ventaja con un gol de campo.

Good as Gould.@49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners

