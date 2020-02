Super Bowl 2020: Kansas City remonta en dos ocasiones a San Francisco y se corona por primera vez en 50 años

Los Chiefs de Kansas City saben cómo manejar las situaciones adversas. La presión de un marcador en contra puede ser una losa para algunos, pero este conjunto sabe sacar lo mejor de cada uno para revertir cada situación como lo hicieron este domingo por la noche ante los 49ers de San Francisco (20-31), los Tejanos de Houston (31-51) y Titanes de Tennessee (24-35) en la ronda de campeonato y el campeonato de conferencia.

