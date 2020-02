Johnny Depp a Amber Heard: «Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme».

La actriz Amber Heard reconoció, a través de un audio filtrado, haber golpeado a su exmarido Johnny Depp, así como de haberle lanzado objetos, según reveló el diario británico Daily Mail.

El audio fue grabado en 2015 y se puede escuchar una de las muchas discusiones que tuvo la pareja durante su matrimonio que fue de 2015 a 2017. Según el diario británico, el móvil de Amber Heard registró de forma consensuada dicho audio grabado durante una sesión informal de terapia, y filtrado ahora a este medio.

«Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo», se escucha decir a Heard cuando se dirige a Depp en el audio. Ahí mismo ella se burla de Depp por huir de la pelea. «Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny», le dijo.

«Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro», le contesta Depp, agregando que si se hubiese quedado en el enfrentamiento hubiese todo acabado mal.

Heard agrega: «No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza».

Durante la discusión, según el audio, el actor le dice que «no voy a tener una disputa física contigo… Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme».

Su exesposa le refuta: «Eso es diferente, eso es diferente. Una cosa no quita la otra. Eso es irrelevante, un completo sinsentido. El hecho de que haya lanzado ollas y sartenes no significa que no puedas venir y llamar a mi puerta».

El audio finaliza cuando Heard le dice a Depp: «Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado». Él responde: «Te empujé».

Fue en al año 2016 que Heard le pidió el divorcio al actor acusándolo de agredirla durante el matrimonio. Después de ello escribió un artículo para el The Washington Post donde cuenta su experiencia como víctima de violencia doméstica, afirmaciones por las que Depp presentó una demanda por difamación de 50 millones de dólares.