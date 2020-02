El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este sábado con centenares de personas en el Centro de Convenciones del Aeropuerto Internacional de Miami. Al acto asistieron congresistas estadounidenses que apoyan los esfuerzos de Guaidó para poner fin a la crisis que atraviesa Venezuela, así como exiliados nicaragüenses y cubanos, que residen en el Sur de Florida.

El embajador del gobierno encargado de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, agradeció el apoyo de Estados Unidos y de los congresistas a la causa que impulsan, así como a los asistentes al evento.

«La libertad que queremos para Venezuela es la que queremos para Cuba, para Nicaragua, para todo el continente (…) «No tenemos dudas que vamos a ganar esta batalla y vamos a restablecer la democracia en Venezuela», expresó Vecchio en el evento, donde agradeció a todos por estar ahí y expresó lo orgulloso que se siente de ser venezolano.

Por su parte el congresista Mario Díaz Balart dijo que «no hay confusión que el presidente Guaidó entiende que el cáncer que está destruyendo a Venezuela es el mismo cáncer que está destruyendo a Cuba y a Nicaragua. Nuestro compromiso es muy sencillo, es erradicar ese cáncer del hemisferio para que los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses puedan vivir en libertad».

Asimismo, la representante Debbie Mucarsel-Powell, agradeció al presidente Guaidó por luchar contra el narcoestado de Nicolás Maduro. «Ustedes no están solos, vamos a seguir luchando por una Venezuela libre y democrática», agregó.

El senador Rick Scott aseguró que la lucha de Venezuela es la misma lucha de la democracia en Cuba. «Mi corazón está con todas las familias afectadas por el dictador Maduro. Me alegra que Estados Unidos y la comunidad internacional han reconocido al presidente Juan Guaidó», afirmó Scott.

Incredible event today in Miami supporting the brave people of #Venezuela.

We all stand in support of @jguaido and those fighting for freedom and democracy in VZ! pic.twitter.com/C3uJvKtzOg

— Rick Scott (@SenRickScott) February 1, 2020