Carlos Chavarría llamó la atención desde que dio sus primeros pasos en el futbol. Destacaba por encima de los jugadores de su generación volviéndose un referente permanente a partir de los 15 años. Un Torneo de Uncaf Sub-20 en 2012 lo dio conocer internacionalmente porque lideró a la Selección de Futbol a su primer Premundial de Concacaf y Saprissa de Costa Rica se interesó en sus servicios.

La llegada al club costarricense nunca se dio por diferentes factores y desde ese instante se ligó su carrera al futbol internacional donde esperó que triunfara y convertirse en el referente futbolístico de Nicaragua. Ocho años después, el esteliano no ha podido alcanzar la proyección inicial porque ha sido imposible establecerse en el futbol internacional.



El Club Africain de Túnez anunció el pasado viernes a Chavarría como su nuevo refuerzo para la temporada que despega el sábado venidero. El seleccionado nacional se convertirá en el primer nicaragüense en jugar en tres continentes diferentes, tras su paso por Europa y recientemente en Asia. Más allá de eso su principal reto será por fin conseguir un papel destacado para dejar atrás la inestabilidad de las otras experiencias alcanzando las proyecciones cuando era un juvenil.

No se angustia

«No tengo presión por todo lo que me ha tocado en los otros clubes, tampoco creo que sea mi última oportunidad de mostrarme a nivel internacional. Siempre intento hacer las cosas bien, trabajar a conciencia y darle gusto al entrenador, quien te ve y da las oportunidades. No tengo que demostrar nada de lo que soy. Solo espero que las cosas salgan bien», señala el esteliano.

Chavarría debutó internacionalmente en el Alcobendas Sport de la Tercera División de España en 2016. No le fue bien porque bajó su nivel y los tres meses tuvo que regresar a Nicaragua para recuperar su mejor versión. Dos años se marchó al Birkikara de Malta donde disputó seis partidos, marcó un gol y dio una asistencia en nueve meses. En abril de 2019 se marchó al Padideh FC de Irán donde rescindió contrato la pasada semana, tras 10 meses jugando nueve desafíos.

«No me fue bien en España, todos lo saben. En Malta éramos diez extranjeros y solo cinco podían estar en la cancha, a parte que hubo cambio de entrenador y el nuevo dejó de contar conmigo. En Irán no sé por qué no jugué, trabajé para hacerlo pero no se dio. Además hubo otras cosas de las que prefiero no hablar. Lo importante es que me salió esa propuesta en Túnez y la tomé», explica Chavarría.

El seleccionado está ilusionado con su arriba a Túnez. Considera que ha crecido futbolística y mentalmente para hacer un mejor papel. «Esta es una Liga que está mejor valorada, puede ser como un trampolín. Voy a trabajar fuerte para seguir creciendo y buscar algo mejor. Me gustaría volver a Europa o Emiratos. Tengo que trabajar fuerte», señala el volante, que anhela la continuidad que no tuvo ha tenido hasta ahora.