«No perdí la fe»: Kevin Gadea se sobrepuso a la operación Tommy John y recobra la confianza en su llegada a los Yanquis

Lo abismal de una caída sirve para reforzar el valor de un regreso cuando el intento es impulsado por un corazón que no claudica. Y eso es lo que intenta materializar Kevin Gadea, el espigado lanzador derecho, firmado por los Yanquis.

Gadea, de 25 años y 6’5 pies de estatura, ha salido de la etapa final de rehabilitación tras una cirugía Tommy John que detuvo su ascenso hacia las Mayores hace tres años. Pero está animado y confía en que volverá a encarrilarse.

“Estoy súper emocionado y a la vez agradecido con el equipo de los Yanquis por esta oportunidad que me dan. Básicamente es un nuevo respiro para mi carrera. Es como empezar de cero pero es algo por lo que he estado luchando”, afirma.

Un camino pedregoso

Firmado por Seattle en 2013, Gadea registró un brillante récord de 9-1 y 2.65 en su campaña de novato en Venezuela aquel año, pero en 2014 una lesión redujo su acción a tres juegos y de EE. UU. debió viajar a República Dominicana.

En Dominicana se ganó el regreso a EE. UU. en el 2015 tras registrar 4-4 y 2.25 en 74 episodios con 76 ponches, mientras tenía 4-1 y 2.88 con 95 ponches en 68.2 innings en el 2016, antes de pasar a Tampa y lastimarse en el 2017.

¿Nunca perdiste la esperanza de que podías volver a lanzar?

La gente siempre me preguntaba qué pasaba al tener dos años sin lanzar. Y siempre hay gente negativa que comenta sus cosas, pero yo nunca perdí la esperanza. Sabía que el trabajo duro iba a traer su recompensa. Nunca perdí la fe.

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que te iban a operar?

Me deprimí. Uno como pícher lo último que quiere es ser operado del codo, primero porque perdés un año de tu carrera, segundo tu valor se pierde y tercero no sabés cómo vas a volver. Y lastimosamente tuve un par de recaídas después de la cirugía. No todos los cuerpos reaccionan igual y pues a mí me tocó un proceso más largo.

¿Cómo has recibido esta nueva oportunidad con los Yanquis?

Hay muchas emociones encontradas en mí. Hay todo un proceso que pasar, pero estoy ansioso por llegar. Confieso que hay nerviosismo en mí después de tres años sin lanzar en un juego real y querés que te vean lanzar como lo hacías antes. También el equipo tiene sus expectativas. Hay presión por tratar de hacerlo todo bien. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa.

¿Fanáticos dicen que los Yanquis buscan otro Loáisiga?

Hay opiniones de todo tipo tanto en la calle como en los trabajos. Y hay muchas opiniones negativas. Lo que uno hace es apartarse de ese tipo de gente y tomarlo como motivación. Yo mismo tuve una situación difícil con un coach en Seattle. Me atacaba duro y él fue clave para que me devolvieran a Dominicana, pero yo trabajé duro y cuando me vio de regreso, me dijo, ahora es un hombre lo que veo.

Tu familia, pero en particular tu mamá, ¿te animaba mucho?

Ella siempre me decía que me iba a apoyar en lo que yo decidiera y que si me quería venir que me viniera, pero a la vez me decía que si Dios me tenía ahí era por algo, que Dios me había regalado un don y que no todo mundo lo tenía. Así que me motivó para seguir adelante.

¿Cómo visualizás lo que viene de ahora en adelante?

Bueno creo que tengo que trabajar más duro. Básicamente si trabajaba duro hasta ahora, de ahora en adelante debo hacerlo el doble o el triple para competir y que sea lo que Dios quiera. Mi meta es lanzar en las Grandes Ligas y es por lo que he venido luchando siempre.

Gadea trabaja diario en dos sesiones y apoyado por un trainer mexicano ha conseguido una buena condición física y deportiva que espera que lo saque a flote en la nueva meta que ahora emprende.