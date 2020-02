Su nombre: Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido popularmente como «Popeye«.

Fue considerado uno de los sicarios más famosos del extinto capo de la droga colombiano Pablo Escobar, quien durante la década de los 80 y principios de los años 90 lideró el Cartel de Medellín.

Velásquez nació en Yurumal, Antioquia, Colombia, un 15 de abril de 1962, y falleció la madrugada de este jueves 6 de febrero a causa de un cáncer terminal en el esófago. «Popeye» se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional Cancerológico, de Bogotá, desde el pasado 31 de diciembre.

Cuando cumplió la mayoría de edad se integró a las filas del Ejército, más tarde ingresó a la escuela de la Armada de la República de Colombia, ahí fue donde le apodaron «Popeye», pues tenía gran parecido físico con el personaje de los dibujos animados.

Antes de hacer una carrera militar estudió peluquería, pero según relatan no fue de su agrado. Fue en el Ejercito que desarrolló su amor por las armas, que años más tarde lo convertirían en un criminal. Sobre él se han escrito libros, inspirado series de televisión y novelas.

Falleció el Popeye, el ex sicario de Pablo Escobar. pic.twitter.com/mdUrOb3MsZ — Santiago González (@Santula) February 6, 2020

«Popeye» fue capturado en 1992 por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico y homicidio. Salió de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, Boyacá, en 2014, luego de cumplir una condena de 23 años de prisión. Pero volvió a ser apresado en mayo de 2018 por nuevos cargos relacionados con extorsión, concierto para delinquir, amenazas e incitación al odio.

Entre muertes y secuestros

Se dice que este sicario participó de la muerte de unas tres mil personas, pero cuando fue capturado solo confesó haber asesinado a 300 personas. También fue parte de secuestros a políticos, procuradores, policías y periodistas colombianos. Muchos terminaron muertos como el director del diario el Espectador, Guillermo Cano Isaza, el 17 de diciembre de 1986.

Este hombre era capaz de todo. Así lo demostró al asesinar a su propia novia, Wendy Chavarriaga, por ordenes de Escobar.

“El patrón me llamó, me puso el casete y me dio la orden: ‘Popeye’, vaya y mátela. Como las órdenes no se discutían, me tocó. Usted no sabe lo que es matar a una persona a la cual uno adora”, explicó el sicario en una entrevista que ofreció desde la cárcel.

Wendy se convirtió en informante del bloque de búsqueda que tenía como misión capturar a Escobar, por lo que cuando fue descubierta se dio la orden para que la mataran.

Sobre Daniel Ortega

Una entrevista publicada por LA PRENSA «Popeye» dijo que “no es que yo hable mal del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sino es que yo soy la memoria del cartel de Medellín y hay que decir las cosas como son. Daniel Ortega es un narcotraficante, es un hombre que junto con los cubanos participaron (en los años ochenta) en el envío de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica para, según ellos, envenenar a la juventud norteamericana.

El expresidiario no comprende cómo los Estados Unidos no echaron preso a los comandantes sandinistas, especialmente a Daniel Ortega, porque tenían pruebas contra ellos, ya que en 1984 el piloto norteamericano Barry Seal tomó fotos de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha trasegando droga con oficiales sandinistas en un aeropuerto de Managua.

El secreto

Durante varias entrevistas «Popeye» expresó que había instituciones y personalidades del Estado Colombiano que participaron en varios de esos crímenes y que propiciaron el gran poder que logró acumular Escobar, según publica el sitio Infobae.

El sitio web dice que hay una verdad que nunca fue revelada por «Popeye», y es lo que sabe sobre “el hombre más poderoso de Colombia”.

¿Qué es lo peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia?, le preguntó en 2015 la periodista mexicana Adela Micha.

Él le contestó:

“Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano que algún día habrá que decirlo pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia, más poderoso que cualquier mafioso… poderoso económicamente, políticamente, de todo, es el dueño de Colombia”, respondió.

¿Qué es lo que sabía?, ¿quién es el hombre más poderoso de Colombia?, ¿por qué no lo dijo?. Esas interrogantes jamás tendrán respuestas. El secreto se lo llevó este jueves a la tumba.