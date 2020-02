EE.UU. elimina a Qassim al-Raymi, fundador de Al Qaeda en la Península Arábiga

El Gobierno de EE.UU. anunció este jueves la muerte del terrorista Qasim al-Raymi, fundador y líder de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) en una operación militar dirigida por el presidente Donald Trump.

«Por orden del presidente Trump, Estados Unidos realizó una operación antiterrorista en Yemen que eliminó con éxito a Qasim al-Raymi, fundador y líder de al-Qa’ida en la Península Arábiga y a su lugarteniente, Ayman al-Zawahiri», informó la Casa Blanca en mediante un comunicado.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

— The White House (@WhiteHouse) February 6, 2020