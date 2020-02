Dictadura reabre Comisarías de la Mujer con «delegadas de papel»

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este jueves el relanzamiento de las Comisarías de la Mujer en el Distrito V de Managua, en medio de un inicio de año violento y donde organizaciones de mujeres registran al menos seis femicidios en lo que va del año.

Murillo, vicepresidenta designada de Nicaragua, dijo este jueves que el relanzamiento de las Comisarías es parte de la campaña «Mujeres por la vida», que prevalecerá hasta el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, con el objetivo de alcanzar una «Nicaragua libre de violencia contra la mujer».

Sin embargo, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Red de Mujeres contra la violencia o la Asociación de Mujeres Axayacatl, tomaron como buena noticia el reabrir las comisarías, pero aclararon que estas nunca debieron ser cerradas sin ninguna explicación por la dictadura en el 2016.

La Comisaría en el Distrito V tendría un alcance para 127 mil mujeres, apuntó Murillo, y agregó que estas oficinas también fueron relanzadas en 153 municipios del país.

El acto de inauguración, que estuvo lejos de la realidad que viven las mujeres que sufren abusos, estuvo presidida por delegadas públicas, que en su mayoría son totalmente desconocidas por la población y los organismos de defensa de los derechos de la mujer.

En el relanzamiento participó Vilma Reyes Sandoval, comisionada general de la Policía Orteguista; Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional; Johana Flores, ministra de la Familia Adolescencia y Niñez; Jessica Leyva, ministra de la Mujer; Mendy Aráuz, directora de Consejerías de las Comunidades Educativas del Mined; Yahoska Rivas, procuradora especial para la Mujer; Francis Díaz Madriz, viceministra de Educación, y Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, fiscal jefe de la Unidad de Atención a Víctimas.

«Trabajamos en toda forma de irrespeto, intolerancia, degradación psicológica, física, desconsideración, humillación contra cualquier forma de agravio contra las mujeres», dijo Murillo, contradiciendo el papel represivo que ha venido jugando la PO contra adolescentes y mujeres opositoras, así como con las madres de presos políticos.

Propaganda política

Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la violencia, dijo a LA PRENSA a inicios de este mes que el anuncio de las comisarías no es más que una «propaganda política» ante la situación violenta en la que se ha visto el país. «Muchos de los mensajes son puro propaganda, no hay compromiso real, no hay compromiso estatal. No hay en ningún momento una expresión de cuáles van hacer los procedimientos o mecanismos», declaró Flores.

El régimen orteguista inaugurará cada semana una Comisaría por distrito. El jueves 13 de febrero se realizará en el Distrito II de Managua. De acuerdo al régimen, las comisarías estarán abiertas para que la mujer denuncie cualquier tipo de abuso y violencia, y contarán con personal de investigación especializada, oficinas y medios de transporte.

Régimen presentará informe

Murillo también señaló que «antes del 8 de marzo» la Policía Orteguista presentará un informe sobre las penas y sentencias que le ha dado a los agresores de mujeres, además del «trabajo» que ha realizado esa institución, el Ministerio Público y Poder Judicial sobre el tema de violencia contra la mujer.