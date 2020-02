Trastorno del estrés postraumático

El trastorno de estrés postraumático es cuando los niveles de estrés suben tanto que se rompen los límites del dolor emocional, causando traumas.

Después de lo ocurrido en el 2018, las secuelas emocionales del estrés vivido en toda la población se van haciendo más visibles, algunos lo estamos sufriendo de manera más consciente que otros, pero todos de una u otra manera las sufrimos.

Las causas pueden ser cualquiera de los siguientes acontecimientos: 1. Abuso, o agresión de otras personas de manera intencional. 2. Muerte de un ser querido. 3.

Desempleo. 4. Secuestro de un ser querido 5. Accidente donde la persona sufre una experiencia traumática. 6. Exilio. 7. Acusación injusta. 8. Secuelas físicas de ataque. 9. Secuestros a la persona. 10. Separación de un ser querido. 11. Amenaza de muerte. 12. Violencia.

Por otra parte, las características de este trastorno son: 1. Recuerdos intrusos. 2. Sueños que producen malestar como pesadillas o terror nocturno. 3. Sentir como que la experiencia traumática está sucediendo en todo momento. 4. Malestar psicológico al exponerse a estímulo que recuerden el trauma. 5. Respuesta fisiológica a la exposición del estímulo que esté relacionado al suceso. 6. Evitar pensamientos, sentimientos, conversaciones asociadas con el factor estresor pensando que así deja de pasar (Evasión). 7. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma (lagunas mentales). 8. Reducción en el interés de las actividades significativas (lo que siempre le gusto hacer, deja de tener importancia). 9. Desapego de los demás (pareciera apatía). 10. Restricción de la vida afectiva. 11. Sensación de un futuro desolador. 12. Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 13. Irritabilidad. 14. Problemas de concentración. 15. Hipervigilancia. 16. Respuestas exageradas de sobresalto.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer para superar el estrés postraumático? 1. Hablarlo con personas que nos sepan escuchar, que sean de confianza. 2. No aislarse. 3. Hacer equilibrio en la vida laboral, familiar, social, espiritual, de pareja, etc. 4. Pensar en la luz al final del túnel y no en la oscuridad del túnel. 5. Soltar a las personas que ya no están. 6. Mantener un diálogo interno positivo. 7. No sobrestimularse con noticias negativas, haga un balance, estar al tanto de las noticias, pero sin exageración. 8.

Enfrentar los miedos; piense qué pasó en su vida, respire y deje ir. 9. Negar la situación no ayuda… es importante aceptar las nuevas realidades. 10. Meditación. 11. Hacer ejercicio. 12. Mantenerse con personas de buena energía. 13. Tener una alimentación saludable. 14. Si quiere llorar, llore y desahóguese, pero no haga del llanto su normalidad.

La autora es psicóloga clínica.