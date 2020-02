En su palmarés con el Real Madrid, el francés Zinedine Zidane acumula un total de 18 títulos, 10 de ellos como entrenador, durante su primera etapa al mando del club de Chamartín. Sin embargo no todo es color de rosa para el segundo técnico más ganador en la historia del club. Y es que al campeón del mundo del 98 con Francia, se le ha resistido la misma competición: la Copa del Rey, ya sea vestido de corto o desde la zona técnica.

Dos subcampeonatos (ambos como jugador) ha sido lo más que ha alcanzado el actual entrenador del Madrid, que este jueves quedó eliminado por la Real Sociedad en cuartos de final. En su primera temporada cayó ante el Deportivo, en la recordada final celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu, por la conmemoración del centenar de años del club. Dos años más tarde sería el Real Zaragoza, el equipo que en la prórroga dejaría a Zidane sin Copa.

A diferencia de cuando llevaba el cinco en la espalda, al galo parece quedarse sin ideas al momento de plantear el partido como entrenador blanco, pues no ha logrado llegar más lejos de los cuartos de final. Desde Madrid se le acusa de no saber jugar con el once ideal a esta altura de la competición, sin embargo el míster siempre ha sacado a luz su orgullo por los 25 jugadores de la plantilla y por contar con cada uno de ellos.

Celta de Vigo, Leganés y Real Sociedad, han despedido al Real Madrid de Zidane en cada una de las ediciones de Copa del Rey en las que ha estado frente al equipo. Todas ellas en la misma fase, cuartos de final, fase que parece convertirse en una maldición para el técnico que ha ganado Champions, Liga, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Mundial de Clubes, pero no la Copa, no la Copa de Su Majestad El Rey.