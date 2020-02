Román González muestra su faceta de retador: «Khalid Yafai no tiene las combinaciones que yo tengo»

Román «Chocolatito» González se ve relajado. En cada entrevista brindada a medios especialistas de boxeo en Estados Unidos se refiere a la condición física. Reitera una y otra vez que sin eso no se puede conseguir nada. No le gusta quemarse para hacer algún pronóstico, sus respuestas se repiten. «Ambos tienen manos», «en el boxeo no hay rival pequeño», «también el oponente tiene lo suyo» y tampoco se arriesga a pronosticar un resultado de un combate en donde él no esté como es el caso de Tyson Fury y Deontay Wilder o el de Jessie Vargas ante Mikey García: «Ufff muy difícil, ambos son fuertes, cada quién tiene lo suyo», dice Chocolatito, sacando de su chistera una de sus típicas frases.

No obstante, la oración más importante durante los casi 10 minutos de su última entrevista brindada fue: «Khalid Yafai no tiene las combinaciones que yo tengo». Una frase que dice mucho y probablemente el mismo Chocolatito no lo sepa. Román en toda su carrera no ha aplicado otra estrategia más allá de abrumar a sus rivales. Y en esta ocasión, en la búsqueda del título de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al menos se siente mentalmente capaz de volver a entrar a las brazas de un oponente tras el derrumbe con Rungvisai. Chocolatito sabe que Yafai no tiene pegada si se compara con otros pugilistas que ha enfrentado. González será el primer rival de calidad en la carrera del británico. Nunca ha sido probado en la élite, pero ha demostrado coraje para saltar al estrellato retirando a Chocolatito o cayendo en el intento al arriesgarlo todo. Si el nicaragüense lo destroza Yafai pasará a ser una mancha más en la categoría súper mosca.

Curiosamente, otra frase repetida del tetracampeón podría tener otro significado. «Vamos en las mejores condiciones, si no fuera por las condiciones no se podría pensar bien en las combinaciones que usaré», comenta. ¿Será que Chocolatito esté aceptando implícitamente el fracaso de su preparación en 2017 en la segunda pelea ante el tailandés?

Te puede interesar: Cuatro bofetadas de la Real Sociedad eliminan al Real Madrid, mientras que Iñaki Williams hunde más al Barcelona

En ese año peleó sin Arnulfo Obando, quien falleció en noviembre de 2016, Wilmer Hernández hizo un gran trabajo en el despojo en Nueva York, pero luego fue apartado e incluyeron a Sendai Tanaka. La preparación fue una incógnita y se manejó que el japonés dejó solo a Chocolatito por otros compromisos. Finalmente, durante la pelea se vio a un pugilista sin confianza y sin horizonte, cayendo noqueado. ¿Será una de las razones por la cual ahora Román repite una y otra vez su condición física?

El 29 de febrero en Texas se sabrá la realidad. Sin embargo, Chocolatito tiene razón, sus combinaciones de más de seis golpes sin pausas teóricamente deberían acabar con Yafai y convertirse en el nuevo monarca mundial. «Tengo mucha hambre por ese título», fue otro comentario del originario de La Esperanza, pero hay mucha diferencia entre las palabras y la ejecución de los hechos. Solamente sobre el ring se medirá el nivel de hambre de Román. Lo de Diocos (un banquete) fue la soltura de un pugilista asfixiado por el tiempo y la inactividad, entretanto Yafai será la medida exacta para revisar su fecha de caducidad y espantar fantasmas.