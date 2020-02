Félix «el Gemelo» Alvarado peleará el 25 de abril en Los Ángeles

Félix «el Gemelo» Alvarado (35-2-0, 30 KOs) hará su segunda defensa del cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 108 libras el 25 de abril en una velada de Golden Boy Promotion en Los Ángeles ante el sudafricano y retador mandatorio Deejay Kriel, así lo dio a conocer la promotora a cargo del campeón pinolero. El rival no era un misterio debido a que el mexicano Daniel Valladares había dejado la posición de retador para enfrentar a Pedro Taduran, campeón de las 105 libras, abriéndole el espacio al sudafricano de retar al nicaragüense.

Hasta el momento se habla que René «el Gemelo» Alvarado estaría probablemente en esa velada, todavía no es un hecho pero ya hay conversaciones para montar a los dos campeones en el mismo evento. Parecía más complicado un acuerdo con Félix debido a que no pertenece a Golden Boy, mientras que René si es parte de esa maquinaria. René, campeón de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) chocaría frente a Róger Gutiérrez, a quien ya venció en 2017 por nocaut técnico.

Deejay Kriel tiene 16 triunfos, una derrota, un empate y solamente a noqueado a ocho de sus oponentes. Su boxeo no es de choque, es más técnico pero sin pegada. Fácil de descifrar. Al menos, en el papel no se ve complicado de vencer para Félix Alvarado, dueño de un poder respetable en la categoría minimosca. El Gemelo tiene como objetivo hacer después de esta pelea un combate más, probablemente sea ante Ken Shiro, debido a que recientemente admitió seguir con la idea de unificar con el nicaragüense. Si se logra a dar la reyerta y Alvarado sale victorioso saltaría de categoría. «Ya no me estoy recuperando como deseara», admitió el campeón semanas atrás.