Nik Wallenda: «No hay días libres mientras me preparo para enfrentar el volcán Masaya»

Este 4 de marzo el acróbata estadounidense, Nikolas Wallenda, realizará la caminata más peligrosa: cruzar sobre una cuerda el cráter del volcán Masaya.

Lea también: Cataratas, Gran Cañón, río Chicago, rascacielos y ahora volcán Masaya. Estos son los cruces más impresionantes de Nik Wallenda

Wallenda expresó a través de sus redes sociales que documentaría su preparación rumbo a su nueva hazaña. «Un volcán activo ha sido un sueño mío desde hace mucho tiempo y por supuesto, vivo mi vida tratando de inspirar a otros y para lograrlo tengo que salirme de mi zona de confort», dijo Nik.

Puede interesarle: Cuáles son los volcanes más activos de América Latina y por qué Nik Wallenda escogió el Masaya para cruzarlo

Aquí te presentamos las publicaciones que ha realizado en su cuanta oficial de Instagram rumbo a cruzar el volcán

El cruce se transmitirá en vivo por ABC el miércoles 4 de marzo.

«No hay días libres mientras me preparo para enfrentar el volcán Masaya».

«¡Solo hay una forma de descender a la cuenca del Volcán Masaya! ¿Podrías montar esta silla de jardín de fútbol hasta el fondo?»

«Verificado la caminata más alta y larga que Nik Wallenda ha intentado. ¿Se puede hacer?»

«Saluda a mi amiguito»

«Estaba convencido de que el área por la que estoy caminando era «la boca del infierno» y esta cruz fue construida para exorcizar lo que sea que estuviera viviendo allí».

Nik Wallenda is back home in Sarasota today. He’s already preparing his gear to be shipped to Nicaragua as he takes on the Masaya Volcano in March 4th. It’ll be broadcasted live on ABC #VolcanoLIVe #Wallenda #Sarasota pic.twitter.com/Kix15yN3kg

— Kim Kuizon FOX 13 (@kkuizon) January 15, 2020