Porqué podrían anular el juicio contra el diputado Francisco Sarria, acusado por narcotráfico

El juicio que se ha desarrollado contra el diputado suplente al Parlacen Centroamericano Francisco Sarria García, por crimen organizado y asesinato en perjuicio de Máximo Ríos, podría ser anulado porque no se cumplió con el proceso administrativo de aceptación de la suspensión de la inmunidad para este funcionario ante el Parlamento Centroamericano, refirió su defensa Geovanny Ruiz.

Sarria renunció a su inmunidad parlacénica ante la Asamblea Nacional el 4 de octubre de 2019 a las 11:15 de la mañana y ese mismo día por la tarde fue arrestado por la Policía en la vía pública, frente a su casa, según rola en el expediente.

«Francisco Sarria sigue siendo diputado en el Parlamento Centroamericano, porque no renunció a su cargo, sino a su inmunidad ante la Asamblea Nacional y no ante el Parlacen, donde corresponde. De igual forma, no se han pronunciado sobre la aceptación de la renuncia, por lo tanto el proceso es nulo desde el inicio porque legalmente conserva su inmunidad. Creo que la Fiscalía se apresuró a acusarlo», dijo Ruiz.

El abogado refirió que a pesar de que no se cumplió con dicho procedimiento, Sarria se presentó voluntariamente a la policía para enfrentar el proceso y demostrar su inocencia.

«Aun cuando el mismo Código Procesal Penal nos da la facultad de alegar la falta de cumplimiento de ese requisito de procedibilidad que le permitiría inmediatamente recuperar su libertad no lo hemos alegado, ya que nuestra prioridad es demostrar su inocencia en juicio», explicó Ruiz.

Según fuentes legislativas, a Sarria lo hicieron renunciar a su inmunidad porque el partido orteguista no quería verse expuesto en el proceso de desaforación de uno de sus aliados.

Procedimiento administrativo

«Los únicos que pueden pronunciarse sobre su inmunidad parlacénica es el Parlamento Centroamericano no los de la Asamblea Nacional, quienes tampoco se han pronunciado. Según el artículo 52 del Código Procesal Penal, primero se debe romper el obstáculo de la inmunidad, para luego abrir proceso y esto no se cumplió. Fiscalía no esperó y ahí no mas acusó», explicó Ruiz.

Sin embargo, la Fiscalía expresó en juicio que esas cartas sobre la renuncia de la inmunidad ante la Asamblea Nacional y el Parlacen ya rolan en el expediente, por tanto el procedimiento está cumplido.

El abogado Ruiz explicó que es la Junta Directiva del Parlacen quien debe aceptar la suspensión de la inmunidad y debe haber un procedimiento que tarda 60 días, para que la junta se pronuncie si la concede o no. Este procedimiento está regulado en los artículos 29 al 32 del Reglamento de la Ley del Parlamento Centroamericano.

Lo que dice la Ley de inmunidad y el reglamento parlacénico

El artículo 31 del reglamento de la Ley del Parlamento Centroamericano dice: “La Asamblea Plenaria, inmediatamente conocido el caso, en la misma Sesión debe conformar una Comisión Extraordinaria de Investigación, para que analice los antecedentes y recabe los elementos de juicio necesarios, debiendo emitir en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario a partir de su nombramiento, el Dictamen correspondiente a la Asamblea Plenaria, para que decida la suspensión o mantenimiento de la Inmunidad Parlamentaria.

Según la Ley 83 o Ley de Inmunidad y sus reformas, en el artículo 7 estipula que el funcionario puede renunciar a este privilegio de la inmunidad, presentando la renuncia ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional, quien pondrá en conocimiento de la Junta Directiva para su aceptación. Esta debe emitir una certificación de la resolución aceptando la renuncia.

De la misma forma lo establece el Reglamento de la Ley del Parlamento Centroamericano en su artículo 39.

Para todos los casos comprendidos en el presente capítulo y cuando se declare ha lugar la suspensión de la Inmunidad Parlamentaria, en la Decisión correspondiente de Asamblea Plenaria o la Resolución de la Junta de Dirección Política, debe indicarse lo siguiente:

1. Solicitar a la autoridad competente del Estado correspondiente, que mantenga informado al PARLACEN sobre las resoluciones judiciales que se adopten, como consecuencia de la suspensión de la Inmunidad; así mismo del conocimiento de la sentencia definitiva del proceso judicial.



2. Establecer que, en tanto no exista sentencia firme, la Diputada o Diputado Centroamericano encausado puede seguir desempeñando sus funciones como tal, ante el PARLACEN; y, 3. Establecer que la suspensión de la Inmunidad no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia de la Diputada o Diputado Centroamericano encausado.

Se desconoce si presentó renuncia

Al respecto, el exdiputado parlacénico Mauricio Díaz expresó que como el caso ha sido manejado con hermetismo de parte de las autoridades de gobierno no se sabe si realmente se presentó la renuncia de inmunidad ante el Parlacen y que de no ser así, el abogado tiene toda la razón porque así lo contempla la ley.

«El procedimiento para aceptar la renuncia de inmunidad está establecido en la Ley si realmente no se cumplió, el abogado puede alegar la nulidad del juicio y Sarria recuperaría su libertad- De ser así, lo que veo es una maniobra política de someter a juicio sabiendo que al final se puede declarar nulo», dijo Díaz.

Exdiputado José Pallais discrepa sobre renuncia

Sin embargo, el exdiputado José Pallais expresó que la renuncia voluntaria no necesita de ninguna intervención de otra autoridad y que en estos casos es mejor que tanto la Asamblea Nacional como el Parlamento deben pronunciarse a como se hizo en el caso de desaforación del expresidente de la república Arnoldo Alemán, cuando fue procesado por delitos ligados a la corrupción estatal.

«Si vos renuncias voluntariamente no necesitas la intervención de ninguna otra autoridad. Con la carta de renuncia ya es válido para el juez, es aplicable y valida tiene que ser aceptada», dijo Pallais.

El juicio contra el diputado Sarria inició el 9 de enero de 2020, continuó el 22 de enero y el 4 de febrero. La próxima audiencia está prevista para el 18 de febrero. Durante las primera audiencias la Fiscalía ha presentado testigos, peritos biológicos e informes de lo encontrado en los dos equipos de celulares incautados a Sarrias el día de su captura.