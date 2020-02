Real Estelí-Managua FC: el ensayo de lo que puede ser la Final

El Real Estelí despegó implacable. El Managua FC dando algunos tumbos, quizás nada para preocuparse por ahora. Desde el principio los dos estaban llamados a ser los protagonistas de Liga Primera y el primer choque entre ambos podría determinar lo que se puede esperar a la hora llegada.

Los norteños llegan casi perfectos esta noche (7:00 p.m.) al Estadio Independencia: líderes con nueve puntos en tres desafíos, nueve goles marcados y uno recibido. Nadie tiene mejor registro. Los Leones Azules son segundos en todo: en la clasificación y goles marcados.

El Tren del Norte dominó a los capitalinos en los últimos 10 encuentros ganando cinco, empatando dos y perdiendo tres. Por eso los estelianos son los favoritos para imponerse, aunque no será fácil porque los Leones Azulesllegan urgidos de sumar por la pobre imagen mostrada en la segunda parte contra Diriangén el miércoles.

Ambos planteles estarán a tope porque regresan los jugadores sancionados en la final. Brandon Ayerdis, de Estelí, y Nahúm Peralta, del Managua, estarán a disposición de los entrenadores, que es probablemente hagan uso de ellos desde inicio en el caso del jugador de los Leones Azules.

Otro atractivo de la fecha será la inauguración de las luces del Estadio Alejandro Ramos Turcios de Jalapa. Por primera vez los fronterizos jugarán de noche en casa y lo harán ante el CD Ocotal, que perdió en el estrenó las luces del Roy Fernando Bermúdez el pasado miércoles. ¿Pasará lo mismo?

Jornada 4

Sábado: Real Estelí vs. Managua FC en el Independencia, Real Madriz vs. Las Sabanas en el Solidaridad y Jalapa vs. CD Ocotal en el Alejandro Ramos. Todos los partidos a partir de las 7:00 p.m.

Domingo: Juventus FC vs. Chinandega FC en Masaya y Ferretti vs. Diriangén en el Nacional. Ambos a las 6:00 p.m.