Federación Nicaragüense de Futbol Americano se legaliza y busca masificarse

Luego de casi 20 años de promover y competir con uñas y dientes, finalmente la Federación Nicaragüense de Futbol Americano (Fenifa) anunció su legalización y ahora se alista para seguir impulsando y desarrollando dicha disciplina hasta el último rincón de Nicaragua con más fuerza.

«El día de hoy anunciamos a Fenifa que ya está debidamente legalizada por el Consejo Nacional del Deporte, el Instituto Nicaragüense de Deportes y el aval internacional de la Federación Internacional de Futbol Americano. Gracias a Dios, al esfuerzo de la junta directiva y muchos atletas se la logrado luego de 19 años de practicar el deporte en Nicaragua», expresó Eduardo Córdoba, presidente de Fenifa.

Por los próximos tres años, Córdoba estará al frente de Fenifa junto con Carlos Calderón (vice presidente), Pablo Padilla (tesorero), Lucia Álvarez (fiscal) y Osman Espinoza (secretario).

«La misión de nuestra federación es promover el futbol americano a nivel nacional, va a ser una tarea difícil, ardua, dura pero somos capaces de lograrlo y lo vamos a hacer a partir de hoy. Lo que queremos es darle la oportunidad a los jóvenes que tengan un nuevo estilo de vida, que sean buenos ciudadanos y que desde pequeños aprendan a trabajar en equipo», agregó Córdoba.

Fue hace un poco más de 19 años en la Colonia 14 de septiembre cuando inició el sueño de la práctica de la disciplina de la mano de Córdoba.

“Hace 19 años no se contaba con el equipamiento sino solo con una pelota. Eduardo Córdoba formó un equipo llamado Guerreros y enseñó este deporte a amigos y personas interesadas. El inicio fue duro pero poco a poco se fue superando hasta llegar a representar al país a nivel nacional y centroamericano”, explicó Fenifa.

Actualmente, Fenifa contabiliza unos 70 atletas, pero desde ahora buscarán cambiar esa cifra pues busca masificar dicho deporte.

«Como objetivo principal de la federación queremos establecer las bases en cada departamento del país para formar clubes departamentales tanto en femenino y masculino, así como academias infantiles de flag futbol», afirmó Fenifa.

Durante la actividad estuvo como invitado el coach Steve Agredas, quien es comisionado de la Asociación Salvadoreña de Football Americano intramural (por sus siglas en inglés, SAAIF).

«Hay que tocar muchas puertas especialmente en los colegios y la universidad para que conozcan este deporte, especialemente con la modalidad de flag football que es la manera en cómo entrar al deporte para masificarlo. En el caso de El Salvador tenemos ligas tanto femeninas como masculinas y así como en Nicaragua tenemos alrededor de 20 años de praticar el futbol americano», contó Steve.

Contentos

No solamente la junta directiva celebraba la formalización de Fenifa, sino también los atletas, que ahora miran la práctica de este deporte con más esperanzas.

«Tenía 18 años cuando comencé a practicar este deporte. Le damos gracias a Dios por esta bendición, como atleta no tengo palabras para expresar este gran momento. Durante este tiempo se ha trabajado duro, se que mis hermanos de batallas se sienten tan emocionados como yo, como atletas esperamos mejores beneficios porque muchas cosas salieron de nuestros bolsillos, usábamos protectores de bicicletas, agarrábamos nuestros pantalones viejos y nos hacíamos las licras, ha sido una dura batalla, este deporte es caro por lo que ahora esperamos nos ayuden para seguirlo jugando, el futbol americano ha sido reconocido tanto a nivel nacional e internacional, a los chavalos les digo que apoyen este deporte, en mi caso no me arrepiento de practicarlo y ahora le pido a Dios me de más vida», manifestó el jugador Jhonny Rodríguez, de 35 años de edad y quien afirma que su familia lo ha apoyado de manera incondicional.

En el caso de Juan Hernández, de 19 años de edad, empezó la práctica de dicho deporte «hace cuatro años gracias a un familiar, siempre me gustó el futbol americano pero no cumplía con la edad ni tenía la contextura física. El inicio fue díficil pues no tenía la experiencia pero poco a poco la fui obteniendo. Unos meses practiqué beisbol pero no sentía ese click necesario de adrenalina. Cuando lo juego siento escalofrios, me da nervios pero con el primer golpe desaparece. Agradecemos a Dios por este gran momento porque seguramente se abrirán muchas puertas para nosotros como atletas. A los jóvenes les digo que se animen a practicarlo, este es un deporte que se disfruta. En mi familia soy el único que lo practica y tengo dos años ser seleccionado nacional. Además estudio administración de empresas y trabajo, es difícil hacer todo esto, pero si uno se organiza se puede hacer todo».

Mucha inversión

Aprender futbol americano llevaría a un atleta entre uno a dos años como promedio. La indumentaria del futbol americano requiere también de mucha inversión. Vestir a un atleta ronda entre 300 a 400 dólares, cada equipo consta de 40 jugadores.

Para el 2021, el futbol americano pinolero espera poner en alto al país, en ocasión de los Juegos Centroamericanos a realizarse a finales de ese año en Santa Tecla, El Salvador, para eso desdel el 22 de febrero venidero realizarán juegos de preparación en principio con la selección salvadoreña y posteriormente con Honduras.