Nicaragüense Tatiana Guzmán pitará la final del Preolímpico Femenino de la Concacaf entre Estados Unidos y Canadá

La nicaragüense Tatiana Guzmán, de 32 años de edad, sumará otra hazaña a su carrera como árbitra cuando mañana (5:00 p.m.) imparta justicia en la final del Campeonato Preolímpico Femenino de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entre Estados Unidos y Canadá, que a su vez ya sellaron su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lo anterior lo aseguró la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) en sus redes oficiales de Facebook y Twitter.

A inicios de febrero, la exjugadora de futbol Guzmán, también pitó el duelo de las selecciones de Saint Kitts and Nevis y México correspondiente a las Eliminatorias Olímpicas Femeninas de Concacaf 2020.

A nivel profesional, el 2020 inició grandioso para Tatiana pues en enero «fue parte del entrenamiento de capacitación de árbitro asistente de video realizado por Concacaf e impartido por los instructores experimentados de FIFA: Mark Geiger y Greg Barkey», agregó Fenifut.

Con lo anterior, «Guzmán podría recibir la certificación para utilizar VAR como árbitro en el terreno de juego y también para ser operador de revisión de video en la cabina», detalló dicha federación.

Su historial

En el 2018, Tatiana fue candidata a árbitra del año de Concacaf junto a colegas de Canadá, Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago y Costa Rica.

“Me tomó por sorpresa. Sé que esos premios están pero a nivel de Concacaf hay muchas árbitras buenas, mundialistas, y eso me motiva para seguir mejorando. Significa que algo se hizo bien porque hay árbitras mundialistas y yo no, solo en premundiales he tenido experiencia», dijo para entonces Tatiana a LA PRENSA.

En febrero del 2018, Tatiana se convirtió en la primera árbitra en dirigir un partido de Primera División masculino, de Liga Primera. Lo hizo en el choque entre Managua FC y Diriangén del Torneo de Clausura.

“Desde que mi di cuenta del nombramiento estaba emocionada y concentrada para la experiencia. A veces no siempre se está preparado para todo. Traté de concentrarme, conocer a los equipos y disfrutar porque a veces uno se autopresiona pensando en el juego en lugar de concentrarse más para estar sin presión”, explicó Guzmán, en ese entonces a LA PRENSA.

Guzmán fue parte de la Eliminatoria Uncaf femenina en Guatemala en el 2014 , tuvo presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México, y del Premundial de Selecciones Mayores en Estados Unidos y Campeonato Premundial Femenino Sub-20 de la Concacaf en Honduras en el 2015 . En tanto, en el 2016 arbitró en el Preolímpico de Selecciones Mayores en Estados Unidos, Amistoso Internacional entre Estados Unidos e Inglaterra en Estados Unidos. Posteriormente en el 2017 fue parte del Torneo de la Uncaf en Panamá y en el 2018 de los Juegos Centroamericanos en Managua y en ese mismo año del Campeonato Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Guzmán es árbitra internacional FIFA desde el 2014 y en este 2020 va por más.

“Mis ojos están puestos en la Copa Mundial Femenina 2023, ese es mi sueño, estar en un Mundial de cualquier categoría”, auguró hace dos años Guzmán a este medio de comunicación.

La árbitra capitalina jugó cuatro años en Primera División femenina y defendió los colores de Somoto, UAM, Diriangén y UNAN.