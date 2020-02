Régimen desata una nueva ola de allanamientos y acusaciones contra opositores

Este fin de semana la Policía Orteguista allanó la vivienda del abogado opositor Edgar Payán Castillo en Matagalpa y lo tuvieron retenido por unas horas, según informaron lugareños. Mientras en Managua la Fiscalía acusó a tres estudiantes universitarios que participaban en las protestas estudiantiles en la Universidad Centroamericana, UCA.

Los jóvenes acusados este sábado son Kevin Roberto Solís, de 21 años, Enmanuel Torres Espinoza y/o Emmanuel Espinoza Martínez, de 25 años, y Gerson Snayder Suazo Báez, de 25 años, quienes han participado activamente en los piquetes contra el régimen de Daniel Ortega en la UCA. Fueron acusados de supuesto robo agravado en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua.

De ellos el único que está preso es Kevin Solís a quien el juez orteguista Celso Urbina, le dictó prisión preventiva y giró orden de captura contra Enmanuel y Gerson.

Tanto Solís como Suazo son excarcelados políticos, estuvieron atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, durante los meses más duros de protesta en el 2018.

Los tres muchachos son acusados de supuestamente golpear y robar C$ 600.00 a José Leonel Suazo Gutiérrez de 23 años, quien es jardinero del hospital Fernándo Velez Paiz y fue descubierto haciéndoles fotos y videos a los estudiantes que estaban realizando un piquete de protesta el pasado 3 de febrero en la UCA.

Víctima era infiltrado de la dictadura

Según la acusación del Ministerio Público, el 3 de febrero a eso de la 1:40 de la tarde los jóvenes acusados se encontraba en el portón norte de la UCA frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, cuando los acusados junto a otras personas desconocidas estaban reunidas ( en los piquetes de protesta) y presuntamente lo agarraron a patadas y golpes y otro elemento desconocido le sacó la cartera con sus documentos personales y los 600 córdoba que andaba la víctima.

Sin embargo, Gerson Suazo niega tales señalamientos y asegura que no se le agarró a patadas como dice la supuesta víctima, ni se le robó nada. “Es cierto que se atrapó haciéndonos fotos y videos y se le pidió la cartera para ver identificación, pero se le regresó y en ningún momento se le dio patadas, dos guardas de seguridad de la universidad lo sacaron, lo único que se le hizo fue pintar la camisa”, dijo Suazo.

Suazo Báez de origen chinandegano es excarcelado político, estuvo preso seis meses desde el 28 de octubre de 2018 al 5 de abril de 2019. Lo procesaron por entorpecimiento al servicio público y lo condenaron a 16 meses de cárcel. Su captura fue en Chinandega, pero lo trasladaron a celdas de el viejo Chipote donde lo torturaron en múltiples interrogatorios, relató el afectado.

“No me entregaré porque son falsas acusaciones”

El joven Gerson Suazo, estudiante de cuarto año de psicología, expresó que aunque haya una orden de captura en su contra no se entregará, porque no ha cometido ningún delito y prueba de ello son los videos donde agarraron a la supuesta víctima, lo que refleja lo que realmente pasó, no lo que dice la acusación de la Fiscalía.

“Desde el momento que asumimos este compromiso desde el 18 de abril, de luchar por la democracia, nosotros estamos consciente del riesgo, el peligro, expuestos a ser acusados de delitos fabricados, como este. Yo no voy a presentarme a ningún juzgado, así me pongan prófugo porque ya sabemos que no he hecho nada”, dijo el estudiante, quien también instó a los universitarios a seguir las protestas y que no tengan miedo.

El judicial Urbina admitió la acusación presentada contra los jóvenes y programó la audiencia inicial para el próximo 19 de febrero.

Kevin Solís fue secuestrado

E l excarcelado Kevin Solís y ahora nuevamente procesado por robo agravado, fue secuestrado el jueves 5 de febrero de 2020 por el sector de la Universidad Centroamericana (UCA), Managua, luego que su imagen fuera difundida por el orteguismo en volantes que pegaron en la vía pública por su participación en las protestas estudiantiles.

Solís participó el martes 3 de febrero en la manifestación que se realizó en el campus de la UCA. Según denuncias en las redes sociales, el excarcelado político fue secuestrado por civiles a bordo de una camioneta negra cuando salía por el portón de la UCA que está ubicado a unos metros del Consulado de Costa Rica, donde se mantienen con frecuencia retenes policiales.

El régimen en Nicaragua, está acusando a manifestantes de delitos comunes como crimen organizado, asesinado, tenencia ilegal de armas, narcotráfico y otra serie de delitos.