Después de la libertad del papel de LA PRENSA,¿seguirán 100% Noticias y Confidencial? Esto es lo que dicen sus propietarios

La liberación de los insumos retenidos ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega, durante 75 semanas a LA PRENSA, ponen sobre la mesa la posibilidad de que medios como el Canal 100% Noticias, Confidencial, Niú, Esta Semana o la materia prima del clausurado rotativo El Nuevo Diario, sean devueltos a sus propietarios.

Los dueños de los medios confiscados ilegalmente, no descartan que el régimen vaya a ceder ante la presión internacional, ya que consideran que la entrega de la materia prima a LA PRENSA fue producto, precisamente, de esos fuertes llamados de atención de la comunidad internacional, principalmente, de países que giran sanciones contra la dictadura Ortega-Murillo.

“La presión internacional es la que está haciendo que el régimen entregue lo secuestrado. La dictadura sandinista debe restaurar la libertad de prensa y les han llegado señales de advertencia mortales para su dictadura, sus empresas y sus medios de comunicación, entonces, si no devuelven el canal y Confidencial, estarían exponiendo a sus negocios y medios de comunicación a sanciones internacionales”, valoró el periodista Miguel Mora, propietario y director del Canal 100% Noticias.

Lea Además: Aduana entrega papel y tinta retenidos al Diario La Prensa por más de 500 días

Por su parte, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Niú y Esta Semana, consideró que “un efecto dominó no se produce por sí solo. No cae del cielo, solo es el resultado de la presión cívica, de la presión ciudadana y de la presión internacional. Entonces, creo que esto es un momento para intensificar esa presión”.

El periodista y catedrático Alfonso Malespín también valoró que la campaña de denuncia que venia haciendo LA PRENSA, más la visita del secretario Mike Pompeo a Costa Rica han sido “elementos que incidieron para que devolvieran los insumos que estaban retenidos desde hace más de una año en la DGA (Dirección General de Aduanas)”.

Los dueños de los medios confiscados han interpuesto una serie de recursos legales contra las decisiones del régimen orteguista, sin embargo, hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha girado ninguna resolución.

Mientras tanto las oficinas de Confidencial, Niú y Esta Semana siguen tomadas. En el interior se puede apreciar la presencia de oficiales del la Policía Orteguista (PO). Asimismo, las instalaciones del Canal 100% Noticias son custodiadas por una patrulla, que permanece en el parqueo del edificio.

Sin Estado de Derecho

Los comunicadores consideran que el hecho de que a LA PRENSA se le informará que “la presidencia había decidido entregarle todo”, demuestra que en el país “no hay Estado de derecho”.

“Aquí no hay legalidad. Aquí no hay Estado de Derecho, solo hay un par de psicópatas en el poder. No sé cómo van a hacer, porque son tan desvergonzados que ni se guardan. Simplemente, con una llamada dicen que van a entregar cuando han causado grandes daños y perjuicios a una empresa”, criticó Mora.

Lea También: Cardenal Brenes pide a Ortega que libere el papel retenido de LA PRENSA, porque es un clamor también de la población

Chamorro coincide con Mora en afirmar que en el país “no hay Estado de derecho o instituciones independientes del poder ejecutivo”, recordando que en Nicaragua lo que hay es “una dictadura personalista, donde una orden del dictador, de la pareja presidencial, produce un acto de abuso, de censura, que pueden ser la detención, la muerte o la suspensión de un derecho”.

Sin embargo, los comunicadores consideran que la entrega de la materia prima a este rotativo puede significar un primer paso de un proceso de recuperación del derecho y del ejercicio a la libertad de prensa. “Pero es solo el primer paso, faltan muchas acciones más, entre ellas la suspensión de la censura televisiva y la devolución de los equipos incautados a los medios de comunicación”, insistió Chamorro.

Puede Interesarle: “Sería una tragedia para Nicaragua que se pierda el último medio impreso que circula». Empresarios exigen a Ortega devolver a LA PRENSA sus insumos