Edwin Carcache: «Mi retiro es un llamado de atención a los partidos políticos, que se acuerden del relevo generacional»

El líder estudiantil Edwin José Carcache Dávila explicó que su retiro de la Alianza Cívica debe tomarse como una crítica constructiva, para mejorar el proceso de la coalición opositora, no como intención divisionista.

Dijo que ahora estará más enfocado en las demandas estudiantiles y de liberación de los presos políticos, desde el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME 19A).

También hizo una crítica a quienes consideran la posibilidad de una reforma electoral sin la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿No temés que tu retiro de la Alianza abone al divisionismo de la oposición en momento que se está buscando la unidad?

Mi retiro de la Alianza no es un tema de crear división, porque realmente la coalición es un proceso que se debe de dar. Mi retiro es un llamado de atención para todas las organizaciones, sobre todo a los partidos políticos, que se acuerden del relevo generacional para todos y todas en Nicaragua.

(El relevo generacional) es una gran prioridad para nuestra organización, porque nuestro país es altamente joven y estamos cansados de lo viejo.

«Que yo esté en el exilio no significa que estamos de vacaciones» Edwin Carcache, dirigente estudiantil

¿Por qué ha sido difícil crear la gran coalición opositora?

Ha sido difícil porque precisamente vemos intereses de por medio, vemos partidos políticos que se conforman con la observación electoral nacional, porque tienen un interés de por medio. Considero que tendrán sus negociaciones internas con la dictadura, para estar vetando la observación electoral internacional como es el caso de la OEA. Esas organizaciones que no llegan a un consenso con las estructuras organizadas en abril (2018), será contraproducente intentar trabajar con éstas, porque ya han demostrado en el pasado su relación con la dictadura y también son responsables de que la misa exista.

¿Cómo vas a seguir tu carrera política?

Voy a continuar desde el exilio trabajando, me voy a formar. Yo soy licenciado en comunicación social y cursaba el segundo año de administración de empresa. Continuaré trabajando y estudiando para mejorar la parte de la ética profesional, la promoción del liderazgo y sobre todo cómo hacer con el uso de las tecnologías un cambio importante en nuestro país y ser un agente de cambio, no solamente en las redes sociales, sino en la práctica.

Me veo ya pronto en nuestro país, tomando y recuperando esos espacios de los que hemos sido desplazados por parte adultos mayores. Yo voy a continuar la lucha en nuestro país y me veo ya pronto en Nicaragua, sabiendo y conociendo los grandes riesgos. Siempre mi consigna ha sido solo el pueblo salva al pueblo y es una consigna que voy a mantener.

La unidad es la prioridad

¿Te podríamos ver en el futuro en otro grupo político, por ejemplo, con el líder campesino Medardo Mairena?

No tengo una agenda en particular, no tengo una agenda individualista. Tenemos una agenda de trabajo en el Movimiento Estudiantil, que hemos venido postergando debido a las condiciones que se dan.

Sin duda alguna la autonomía universitaria es fundamental para nosotros, pero como organizaciones de la sociedad civil consideramos de suma importancia ahora mismo el proceso de unidad y es algo en lo que queremos abonar.

¿De qué forma lo estamos haciendo? Estamos abonando indicando los errores que se están dando y que en este sentido debemos evitar. Yo voy a continuar trabajando aquí desde el ámbito internacional. Voy a hacer mis planteamientos dentro de la organización para que se lleven a los procesos internos de negociación.

¿Pero te podríamos ver apoyando un proyecto político?

Yo pienso seguir trabajando como sociedad civil en general y voy a apoyar la Coalición siempre y cuando se respete lo que nosotros vamos a solicitar del Movimiento Estudiantil. No voy a apoyar a una persona en particular o a alguien que quiera lanzarse por una vía alterna a la Coalición o al proyecto que tenemos como Nación.

Vocero del Movimiento Estudiantil 19 de Abril



Edwin Carcache, de 28 años. se retiró de la Alianza Cívica el pasado martes 4 de febrero, pero aclaró que sigue siendo miembro del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME 19A), en el que se desempeña como vocero y desde donde asegura que seguirá luchando por la liberación de los presos políticos y la democratización del país.



Carcache representaba al movimiento estudiantil en el Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica. Precisó que la decisión de retirarse la tomó de forma individual y que el ME 19A la respeto.



El ME 19A es una de las organizaciones estudiantiles fundadoras de la Alianza Cívica. Esta organización sigue siendo miembro de la Alianza Cívica.