Desde que Leonor Alejandra Esteban Rojas tenía cinco años de edad empezó la práctica del taekwondo y con el tiempo se fue enamorando hasta convertirlo en un estilo de vida. A sus 19 años de edad es una de las atletas más laureadas en dicha disciplina en el país. El mayor sueño de la capitalina es disputar y ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos y ese sueño podría hacerlo realidad cuando en marzo próximo compita en el Clasificatorio Olímpico de Taekwondo que tendrá lugar en Costa Rica con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a celebrarse en julio venidero.

«Mi máximo sueño es ir a unas Olimpiadas. Todos los días me levanto con la mentalidad de que ganaré ese clasificatorio. Pondré el doscientos por ciento de mi esfuerzo ya que es un clasificatorio con atletas de toda América y solo clasificarán los primeros dos lugares por cada categoría. Si no puedo este año clasificar, pero la meta es hacerlo, tendré cuatro años más para intentarlo, pero no me voy a retirar de este deporte sin ir a unas Olimpiadas y ganar una medalla», explica con gran ilusión Esteban.

Es una de las atletas más premiadas de este deporte en Nicaragua. Es un referente. Hasta ahora, su mayor gloria, la consiguió en el 2017 cuando ganó oro en los Juegos Centroamericanos realizados en Managua y en el Campeonato Panamericano Juvenil Cadete y Juvenil en Costa Rica.

«Las medallas que más emoción me causan son las de los Juegos Centroamericanos del 2017 en Managua y la medalla de oro lograda en el Panamericano Juvenil pues fue la última competencia en esa categoría en la que gané a México, Brasil y Estados Unidos. Ese 2017 pasamos entrenando muy duro, sacrifiqué muchas cosas pero obtuvimos los frutos», recuerda la deportista.

En el 2017, ella también compitió en el Mundial de Taekwondo en Muju, Corea, con apenas 17 años de edad en la categoría +73 kilogramos. Y aunque no ganó, ese evento le dejó varias lecciones.

Sus inspiraciones

Dado que Leonor comenzó a los cinco años de edad a practicar y competir en taekwondo, en su casa tiene un amplio estante donde guarda como un tesoro sus más de 160 medallas y varios trofeos, que le recuerdan su esfuerzo y la inspiran a más.

«Cuando veo las medallas me acuerdo de todos los sacrificios que hice para obtener cada una de ellas. Pienso en cómo perdí, en qué me faltó hacer para ganar y me propongo nuevas metas para mejorar», confesó la capitalina.

Pero no solo las medallas inspiran a Leonor a mejorar cada día, sino también otras personas, que incluyen a su familia.

«Cuando comencé en el deporte fue por mi hermana Adriana. Recuerdo que iba a verla practicar junto a mi mamá. Por ella me gustó este deporte pues fue también seleccionada nacional pero ya se retiró. Quien me inspira es Diana López, una nicaragüense que vive y compite por Estados Unidos. Mis padres Esmelda Rojas y Pedro Esteban junto a mis hermanos han sido mi máximo apoyo. Mi familia es uno de los pilares importantes como Dios, ellos me han apoyado desde el principio. Mi papá desde pequeña me ha llevado a las competencias y cuando me he lesionado se ha preocupado por mí. Ellos son los que me dan aliento siempre», cuenta la atleta.

Sueños profesionales

Además de ser deportista, la joven tiene como meta graduarse como ingeniera industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). «Estudio también coreano y sé inglés. Me gustan mucho los idiomas», relata.

La deportista además es miembro de una fundación que enseña a escribir y a leer a niños de los mercados. «Actualmente enseñamos a niños del mercado Israel Lewites. Me gusta ayudar a los demás, me gusta dar un poquito de lo que sé. La persona que no es humilde ni amable, ni comparte nunca será nada en la vida, eso es algo que me enseñaron mis padres», dice con orgullo.

Un estilo de vida

«Al inicio, practicar taekwondo fue como un hobbie, pero luego cuando me llevaron a la primera competencia me gustó esa sensación de competir y triunfar. Nunca pensé llegar tan largo, como ir a este mundial. Este deporte es un estilo de vida bueno, ayuda tanto mentalmente como físicamente», dice.

En el 2018 Leonor se vio forzada a estar inactiva debido a una lesión de una de sus rodillas, pero ahora se siente bien y luchará con todo el corazón para conseguir ese boleto que la lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cabe señalar que además de Leonor, en esta disciplina lucharán por un boleto a Tokio 2020, Solansh Vargas (-49 kilogramos ), Jorge Martínez (-58 kilogramos) y David Robleto (80 kilogramos).