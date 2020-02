Árbitra nicaragüense narra su experiencia tras pitar la final del Preolímpico de la Concacaf

Una montaña rusa de emociones vivió la árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán, quien pitó este domingo la final del Campeonato Preolímpico Femenino de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que ganó Estados Unidos a Canadá 3-0 en Carson, California, Estados Unidos.

«La experiencia fue increíble. Fue mi primera final a nivel de Concacaf. Al inicio sentí muchos nervios pero después del primer silbato se fueron. Sí, disfruté mucho el juego, el ambiente frente a 17 mil fans, tratar de estar concentrada y hacerlo bien. Se marcó un precedente y la idea es seguir escalando. Las metas son ambiciosas», manifestó con emoción Guzmán desde Estados Unidos.

Fue la primera vez que una árbitra nicaragüense pita un partido de tan grande nivel.

A inicios de febrero, la también exjugadora de futbol pitó el duelo de las selecciones de Saint Kitts and Nevis y México correspondiente a las Eliminatorias Olímpicas Femeninas de Concacaf 2020.

Luego del partido, Guzmán aseguró que llegó a su cuarto y en su mente vio pasar como una película muchos de sus esfuerzos.

«Me dieron ganas de llorar de la emoción. De dicha no hubo nada polémico. Y sí recordé cosas: la familia, los amigos, los entrenos, que todo el esfuerzo vale la pena. Yo quiero estar en un mundial. Creo que no hay árbitra que no lo desee, pero requiere de mucho esfuerzo y tendré que trabajar aún más»», agregó.

Guzmán es árbitra internacional FIFA desde el 2014.

«Ya mañana a entrenar, no hay tiempo para descansar. Tengo un nombramiento al Premundial Sub-20 en República Dominicana. Me voy el 20 de febrero», manifestó la árbitra de 32 años de edad.

Guzmán es Ingeniera Ambiental.

Tras finalizar el duelo, Tatiana recibió, junto a sus colegas, una medalla del torneo.