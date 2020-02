Entrenador de Román González habla sobre el campeón mundial Khalid Yafai: «No le veo nada especial»

Román González ha encontrado en Marcos Caballero la comodidad que Arnulfo Obando le ofrecía. No es el tipo de entrenador que cambiará la forma de pelear de Chocolatito o el estratega excelso en sus enseñanzas, pero brinda confianza. Obando era más que un entrenador: su cocinero, su amigo y algún tipo de padre. Él entendía sus limitaciones como estratega y se enfocaba en lo que naturalmente Chocolatito poseía. Algo similar está siendo Caballero, un gran padre que ha sabido dirigir a sus hijos, un adiestrador por casualidad, pero con el cuidado de no verse ni pequeño ni desbordado a la par del tetracampeón.

Diferentes medios nacionales e internacionales han entrevistado a Román González, pero hasta ahora no había sucedido con Marcos Caballero. En una entrevista para Red Gloves News y del periodista Fernando Rayo, tocan temas relacionados al campeón Khalid Yafai, oponente de Chocolatito este 29 de febrero en Texas. » No le veo nada especial a Yafai, sería la primera prueba con un peleador de calibre que tendrá. Llevamos una ventaja grande con la experiencia», comenta de forma categórica.

Caballero no ve mucho misterio en Yafai: » No mueve la cintura y la pegada fue al comienzo de su carrera, basadas en las últimas peleas como campeón no ha demostrado nada. Peleó contra el dominicano (Norberto Jiménez) y no vi nada especial y el anterior ante un mexicano (Israel González) que para mi perdió, tiene muchas debilidades y no se va a parar ante Chocolatito. Su estrategia será correr y hará uno que otro ajuste adentro». La seguridad de Marcos se refleja su confianza en Román, pero la incógnita en esta pelea no será Yafai, siempre será considerado un oponente inferior al nicaragüense. El verdadero acertijo será el González que subirá al ring ese 29 de febrero, si la bestia desatada o amarrado a una camisa de fuerza como sucedió frente a Rungvisai.

Caballero también destaca la entrega de su boxeador en el campamento, señala que no tiene ninguna queja y le sorprende lo obediente de Chocolatito. «Creen que está terminado, pero tiene hambre de campeón y esa es la meta», agrega. «No le queremos dejar nada a los jueces», señala el adiestrador. » No miro a un boxeador de combinaciones largas solo de un golpe, cuando tira adentro se abre y lanza hasta tres golpes. No es un boxeador que te va a abrumar como Chocolatito», concluye. Chocolatito se siente en familia, siente el calor humano del entorno, mientras para Caballero será una buena oportunidad de trampolín para su estable carrera de entrenador. Por lo pronto la meta es Yafai, el futuro es una moneda al aire.