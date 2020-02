Elián Ortega tuvo un regreso triunfal. Una lesión a final del año pasado no lo frenó en su afán de dejar en alto el nombre de Nicaragua en su primer evento internacional de 2020: el Abierto de México, que finalizó este fin de semana con el mejor taekwondista nacional destacando con sus primeras medallas.

Las cualidades técnicas de Elián están probadas porque siempre sobresale compitiendo ante los atletas del más alto rendimiento del continente. Las dos medallas que se colgó, plata en poomsae tradicional para menores de 30 años y bronce en pomsae freestyle para mayores de 18 años, lo demuestran y avalan su exigente preparación del año pasado que incluyó un campamento en Corea.

«El punto clave fue la paciencia, disciplina y perseverancia que tuvo durante toda mi preparación, especialmente después de la lesión. Esas tres características me permitieron seguir trabajando mis debilidades como atleta y tratar de mejorar esos errores que podía cometer y perder la medalla en la competencia», señala Ortega de 20 años.

La misma disciplina espera poner en práctica para obtener buenos resultados en las próximas semanas en el Abierto de Estados Unidos, un evento más exigente porque llegan atletas asiáticos. El propósito de Elián es volverse a destacar como en 2019 cuando logró plata en poomsae freestyle.

«Mi familia el pilar principal de todo mi desempeño deportivo. La verdad que sin mis papas yo no estaría donde estoy, ni tendría los logros que tengo, nunca me han dejado de apoyar haciendo esfuerzos para que esté en diferentes lugares. Sin ellos no podría cumplir este sueño», reconoce el mejor taewondista de Nicaragua.

En marzo está previsto el tercer evento de mayor exigencia como es el Open de Costa Rica que tendrá mucha participación porque en los días previos se hará el clasificatorio para Tokio 2020. Un mes después participará el Mundial de Dinamarca donde espera tener una buena participación.