La depresión de Pelé: hundido y en sillas de ruedas

El exfutbolista brasileño Pelé no tiene ganas de nada. Quiere lo dejen tranquilo. Lo único que quiere es estar encerrado en su casa. No tiene fuerzas. Está deprimido luego de una operación de cadera que le impide movilizarse por sí solo. Así lo explicó Edson «Edinho» Cholbi do Nascimento, hijo del astro.

“Está bastante frágil en relación a su movilidad. Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, ideal. Entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión”, explicó Edson en una entrevista con el sitio GloboEsporte publicada este lunes y que recogen varios sitios entre ellos Infobae.

«Siente vergüenza»

Edson Arantes do Nascimento​, más conocido como Pelé, tiene 79 años de edad. Y está peleando una de las más duras batallas de su vida, de la que espera salir con la mano en alto así como en sus años mozos.

«Utiliza un andador para desplazarse y por eso siente vergüenza, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no quiere hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído, recluido”, agregó su hijo.

En los últimos años, Pelé ha sido operado de sus piernas, una rodilla y su columna, así lo dijo en una entrevista en el 2018 al diario Folha de Sao Paulo.

“Imagina, es el Rey, siempre fue una figura tan imponente y hoy ya no puede caminar normalmente”, confesó su hijo.

Por ahora Pelé está frágil y triste, pero aún tiene conciencia. Solo resta esperar que su alma recobre esa magia, energía y entusiasmo con la que lo llevó a ganar tres mundiales, que lo convirtieron en una leyenda.