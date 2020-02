Seis momentos icónicos de la entrega de los premios Oscar 2020

Entre glamour, música y aplausos, cientos de fanáticos celebraron la noche del domingo la entrega de reconocimientos a las mejores cintas, actores y actrices favoritos en la ceremonia de los premios Oscar 2020. La 92° entrega se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos y estos son algunos de los momentos más memorables de la noche.

La Mejor película, un momento histórico

Por primera vez en la historia, una cinta extranjera se llevó el principal galardón como Mejor película. En este caso, Parásitos, una producción surcoreana que se estrenó en 2019, tenía seis nominaciones, de las que alcanzó tres, además de la principal: Mejor película internacional, Mejor director y mejor guión original.

Brad Pitt y el juicio político a Trump

El actor estadounidense Brad Pitt fue el primer galardonado de la noche en la categoría Mejor actor de reparto, por la película Once Upon A Time… In Hollywood. «Me dijeron que solo tengo 45 segundos, eso es más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Quizá Quentin (Tarantino) hace una película sobre eso», fue parte del discurso de agradecimiento que dio Pitt en la ceremonia. Sus palabras hicieron referencia al juicio político que enfrentó el presidente estadounidense, Donald Trump, mismo del que fue absuelto.

Janelle Monae con el opening

La cantante Janelle Monae estuvo a cargo del opening de la ceremonia con la canción «A Beautiful Day In The Neighborhood» (Un hermoso día en el vecindario), que pertenece a la película que lleva el mismo nombre y que se estrenó en 2019.

Joaquin Phoenix y su discurso a favor del cambio climático

Joaquin Phoenix fue galardonado con la estatuilla a Mejor actor por su papel en la cinta Joker. Su discurso de agradecimiento giró en torno al cambio climático y a su hermano fallecido. «Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y muchos de nosotros, de lo que somos culpables, es de una visión egocéntrica del mundo, de creer que somos el centro del universo», dijo.

Eminem, la «sorpresa de la noche»

Para muchos, la presentación musical del cantante Eminem fue la sorpresa de la noche. Interpretó la canción «Lose Yourself», tema que fue parte de la banda sonora de la película 8 millas.

La presentación del rapero no había sido promocionada por la Academia.

La protesta de Natalie Portman con su vestido

La actriz Natalie Portman aprovechó la alfombra roja y la gala de los Premios Oscar para hacer un reclamo a la equidad de género. En la capa que usaba tenía bordados los nombres de las directoras que no fueron nominadas en ediciones anteriores.