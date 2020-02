Eminem en los Oscar: la segunda oportunidad que el rapero tomó para estar en los premios de la Academia del Cine

Fue uno de los momentos más sorpresivos de la ceremonia de entrega de los Oscar y para Eminem como una segunda oportunidad.

El rapero estadounidense se presentó la noche del domingo en el escenario de los premios de la Academia del Cine, 18 años después de no haberse presentado a recibir su propia estatuilla.

Marshall Mathers (su nombre real) expresó arrepentimiento por no haber estado ahí cuando fue el ganador del Oscar a mejor canción original por el tema Lose yourself, de la banda sonora de «8 Mile: calle de las ilusiones».

Ahora con 47 años, sorprendió a muchos al presentarse en el Dolby Theater de Los Ángeles e interpretar aquella canción que produjo junto a Jeff Bass y Luis Resto.

«Mira, si tuvieras otra oportunidad, otra oportunidad… gracias a la Academia por invitarme. Lo siento, me tomó 18 años llegar aquí», escribió el rapero en Twitter, parafraseando parte de la letra de Lose yourself.

La actuación dejó sorprendidos a varios de los presentes, como Billie Eilish y Kelly Marie, y otros más en redes sociales expresaron su entusiasmo por esta actuación.

¿Por qué se presentó?

«8 Mile: calle de las ilusiones» es un filme dirigido por Curtis Hanson y escrito por Scott Silver que retrata el complicado inicio del joven Eminem en el mundo del hip-hop estadounidense.

Protagonizada por el propio cantante a través del personaje de Jimmy ‘B-Rabbit’ Smith, la película logró la nominación a la mejor canción original junto a Bass y Resto.

Pero en 2003, según The Hollywood Reporter, el rapero rechazó la invitación a cantar una versión censurada de Lose yourself, además de que no creía que fuera a ganar.

Luis Resto recibió la estatuilla de manos de Barbara Streisand. Fue la primera vez en la historia que un tema de hip-hop recibía un Oscar.

Para la ceremonia de este domingo, el músico y actor Lin-Manuel Miranda presentó un intermedio musical para resaltar la importancia de las canciones de las películas.

En una proyección sonó Don’t You Forget About Me, de The Breakfast Club, Fight the Power de Do the Right Thing antes de pasar a un fragmento de Lose Yourself que dio pie a la aparición de Eminem en el escenario.

La transmisión televisiva censuró tres veces la interpretación, pero Eminem cautivó a muchos.

Según una fuente citada por la revista Variety, su presentación fue un «secreto bien guardado». En ningún momento había sido anunciado entre los artistas que se presentarían en el escenario, como sí lo fue Elton John.

