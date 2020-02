Muere el actor Raphael Coleman, uno de los niños de «La niñera mágica»

Raphael Coleman, quien interpretó al pequeño Eric Brown, en la película «La niñera mágica» o «Nanny McPhee» (2005), falleció el pasado viernes a los 25 años. Así lo confirmaron su madre y su padrastro a través de Twitter. Ellos explicaron que se desmayó mientras corría y no puedo ser reanimado.

«Descansa en paz, mi querido hijo Raphael Coleman, más conocido como Iggy Fox. Murió haciendo lo que más quería, trabajando para la causa más noble que hay. Su familia no podría estar más orgullosa. Celebremos todo lo que consiguió durante su corta vida y apreciemos su legado», escribió su madre Liz Jensen en Twitter el viernes. El sábado agregó: «Él sabía que aquí en la Tierra ya estábamos todos en el cielo».

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

