Policía presentó a joven como ladrón y homicida y después lo liberó porque «nada tenía que ver»

A Kevin Antonio Mejía la Policía lo llegó a sacar de su casa la madrugada del lunes 3 de febrero, casi “botándole la puerta”. Mejía había estado jugando Free Fire hasta las 3:00 de la madrugada y se asustó cuando los oficiales le decían: “Vos sos el homicida”.

Ni siquiera sabía de lo que le estaban hablando. Horas después el joven de 19 años fue presentado junto a Aarón Bayardo Arana en una conferencia de prensa a medios oficialistas, como dos de los delincuentes que robaron un celular y luego mataron a Maynor José Sequeira Zelaya, de 22 años, la noche anterior en el barrio San José Oriental.

No había pasado ni 24 horas y la Policía dio como esclarecido el caso.

Después de “darle color” ante los medios de comunicación, a los dos días, el joven fue dejado en libertad, porque se comprobó que nada tenía que ver en el crimen mencionado.

Solo le dijeron: «Ponete ahí»

“Yo estudio, no soy un vago, este año llevo mi quinto año de secundaria. Yo le dije a los oficiales que no me involucraran. Como toda persona, el que no la debe, no la teme”, dijo el joven, quien además les pidió que lo llevaran donde los testigos para ver si lo reconocían, pero la Policía no le hizo caso.

“Me llevaron y me pusieron como que yo lo hice. Me dijeron: ‘Ponete ahí y ahí te vas a quedar’. Eso es todo. Me quedé allí parado yo, me estaban diciendo que yo estaba involucrado en un homicidio”, relata Mejía.

El joven fue liberado el 5 de febrero a las 6:00 de la mañana. Recuerda que le hicieron hasta la prueba de parafina en los dorsales de las manos para descartar que hubiera disparado.

Caso en juzgados

El crimen que le estaban achacando a Mejía ya se encuentra en los juzgados.

El mismo día que fue liberado el joven, llevaron a los juzgados a Aarón Bayardo Arana, de 19 años, y por este mismo caso se encuentra prófugo Steven Natanael Bonilla, alias Mortadela.

Y aunque la Policía no lo mencionó en su conferencia de prensa, la Fiscalía además acusó a Róger Antonio Medina Bojorge, también prófugo.

Los tres señalados supuestamente se le llevaron a la víctima su teléfono y su bicicleta. El joven estaba donde una vecina, a pocos metros de su casa, y al no querer entregar sus pertenencias, los señalados lo golpearon en el rostro y al caer al pavimento le dieron varios patadas, y luego Aarón Arana, le disparó en el pecho.