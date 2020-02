Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (10 de febrero)

Los nicaragüenses mantienen este lunes 656 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Nayib Bukele: «Estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren aprobar dinero que no es de ellos»

El presidente Nayib Bukele convocó este domingo a un acto político frente a la sede del parlamento salvadoreño para atacar duramente a los legisladores por no sesionar de emergencia para aprobar un préstamo para un programa de seguridad, iniciativa del poder ejecutivo. Bukele inició su discurso llamando «delincuentes» a los legisladores. «Estos delincuentes de la Asamblea Legislativa no quieren aprobar dinero que no es de ellos, sino para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño».