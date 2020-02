¿Por qué amanecimos con cielo nublado en pleno verano? Esto es lo que dice un experto

Amanecer con un cielo nublado y una ligera brisa en la zona central de Nicaragua «no es normal» en los meses de verano. Sin embargo, la influencia de bajas presiones y altas presiones combinado con masas de frío, es lo que produce la condensación o la formación de nubosidades en el territorio nacional, explicó el agrometeorólogo Agustín Moreira.

El fenómeno, que afecta desde el centro de Honduras al centro y Pacífico de Nicaragua y parte del Caribe, se mantendrá durante las próximas 48 horas.

«La mayor parte se está concentrando en el centro de Nicaragua y la zona del Caribe, donde vamos a tener alguna influencia de lluvias con tormentas eléctricas», manifestó el experto.

«No es normal»

El agrometeorólogo señaló que estos eventos climáticos no son normales porque están fuera de temporada, y lo que debería predominar son cielos despejados con una alta temperatura. «Estas cosas no deberían estar sucediendo, deberíamos tener un compartimiento, principalmente en la zona del centro y Pacífico muy distinta, esto es totalmente anómalo, ya que se está presentando algunas lloviznas que no deberían de ser».

Moreira agregó que estos «desórdenes» son efectos del cambio climático, que se han venido agudizando con los incendios ocurridos como en las Amazonas o el descongelamiento de los glaciares.

«En el Pacífico deberíamos de tener una temperatura caliente, de un extremo de verano fuerte pero esto es debido a estas influencias de estos sistemas de frente frío», dijo.

El experto también destacó que se mantendrán fuerte vientos, arriba de 60 hasta llegar a 80 kilómetros por hora. En Managua, por ejemplo, se presentarán ráfagas de viento hasta 67 kilómetros por hora, cuando normalmente se registra de 24 a 35. Carazo y Estelí presentarán los ráfagas más fuertes, marcando casi 80 kilómetros por hora.

«Esto significa que hay unos desórdenes en relación al comportamiento atmosférico climático, eso nos está dando cosas imprevistas. Hoy amanece nublado, y de repente aparece el sol, entonces hay que darle un seguimiento de cada momento», agregó.