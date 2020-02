Recomendaciones para enfrentar y denunciar el acoso callejero y la violencia en Nicaragua

Cualquier respuesta de defensa ante situaciones de acoso es válida, asegura la psicóloga Estrella Lovo, del Observatorio contra el Acoso Callejero: Ignorar al acosador, agilizar el paso en un determinado lugar o actuar ante la situación.

En Nicaragua, nueve de cada diez mujeres visibilizan la violencia verbal de la que son víctimas y siete de cada diez mujeres visibilizan la violencia física, de acuerdo a un estudio que realizó el Observatorio en 2017. Las denuncias públicas en redes sociales sobre el acoso callejero, el abuso sexual y otras expresiones de violencia van en aumento en el país y muestran la inseguridad que se vive en el país.

Pero, ¿cómo actuar cuando enfrentás una situación de peligro, qué estrategias podés usar para cuidar tu integridad física, quiénes te pueden ayudar? Especialistas brindan recomendaciones al respecto:

Crear redes de seguridad

Redes familiares, laborales y entre amigos es una de las estrategias que Lovo propone, esto va a permitir que las personas de confianza validen la situación por la que está pasando una mujer y actúe, por ejemplo: avisar el lugar hacia donde te dirigís, “verlo como una estrategia de que si no estamos a determinada hora en algunos espacios, alguien se va a alertar, va a buscarnos y a identificar que algo no está bien”, dice la psicóloga.

En el caso de las niñas y adolescentes propone crear frases claves al momento de recogerlas en el colegio. “Decirles alguien te va a dar una clave, sino te la dá corré, alertá a las personas adultas”, dice.

Reconocimientos de zonas seguras e inseguras

Lovo insta a la organización a nivel de barrio o comunidad para que, además de cuidar a los menores, reconocer zonas seguras e inseguras; y que cada persona lo visibilice como tal.

Además insta a utilizar los números de emergencia que ofrecen los celulares para alertar a una persona de confianza que enfrenta un situación de peligro.

Utilizar frases llamativas en una situación de peligro

Además de “me está acosando, me está violentando”, Lovo insta a utilizar otras frases para llamar la atención de la gente y evitar que la situación pase por desapercibida. Otras frases como: agrediendo o invadiendo mi espacio. Lovo explica que aunque sea repetitivo, es una forma de visibilizarlo

Informarse y hablar sobre el tema

La psicóloga considera importante informarse sobre el tema y aprender a hablar del acoso sexual, el abuso o la violencia entre las redes que se crean en la familia, el trabajo, las amistades o la escuela. “A partir de ahí nace el tema de la confianza y la seguridad, porque una persona que no esté clara del riesgo, va a ser más complejo que lo visibilice como un riesgo, como una violación a su espacio”, asegura.

¿Debo denunciar ante la Policía?

Lovo asegura que es necesario denunciar y visibilizar lo que se está viviendo como mujer aunque se pueda obtener una respuesta negativa o de burla en una delegación policial.

“Es visibilizar esto me sucedió en tal lugar y generar desde ahí el punto de partida”. “Estamos dejando y exponiendo la situación”, sostiene Lovo.

Defensa personal para mujeres

Para Carlos Narvaez, instructor de Krav Maga, un sistema de defensa personal para civiles, es “una necesidad” que las mujeres aprendan técnicas para defenderse. “Es importante para que, no solo sepan qué hacer, sino para que se valoren, se empoderen, sepan decir que no. A veces por desconocimiento no saben que están a punto de enfrentarse a una situación peligrosa”, sostiene.

La Federación Internacional de Krav Maga, de la que Narváez funge como director, ha desarrollado el programa Stay Away para las mujeres nicaragüenses. “Está orientado para recrear escenarios donde las mujeres se pueden ver más afectadas, en cuanto a las técnicas. También hay un trabajo de prevención, también se trabaja la alarma interna, que es el objetivo principal del programa: que las mujeres conozcan su intuición con respecto al peligro”.

Este próximo 7 de marzo se impartirá un seminario gratuito de tres horas para que las mujeres aprendan técnicas de defensa personal en la Escuela de Artes Marciales en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), en Managua. Y, de forma permanente, el programa ofrece un curso para mujeres a partir de los 14 años que va desde los tres mes a un año, en dependencia del tiempo que cada mujer desee hacer el curso. Los horarios son Viernes de 6:30 pm a 7:30 p.m. y sábado de 2:00 a 3:30 p.m.

Artículos de defensa personal

Tanto Lovo como Narváez concuerdan en que el uso de gas pimienta, tasser (choque eléctrico), navajas, puñales es permitido usarlos siempre y cuando se anden ocultos y se tome una capacitación previa para el uso de los mismos.“Se recomienda (la capacitación) por las diferencias entre tamaño y fuerza que existe entre un hombre y una mujer”, dice el instructor.

Sobre la decisión de usarlos o no por temor a una repercusión legal, Narváez asegura que “si su vida o su integridad corre peligro no debe pensarlo dos veces, pensar en una repercusión legal podría costarle ser agredida antes que ella use el objeto. Mejor dar explicaciones a un juez que ser agredida o incluso asesinada”.

Los objetos de defensa personal se pueden comprar en tiendas de armas y la Federación Internacional Krav Maga ofrece esta capacitación por un costo de 10 dólares, además vende el arma Kubotan que funciona como un punzón y vale 20 dólares.