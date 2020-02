Atacan a balazos a miembros de la Alianza Cívica en La Libertad, Chontales

Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fuero atacados a balazos por parte de civiles armados, la noche de este lunes, cuando salían del municipio La Libertad, en Chontales, donde realizaban una reunión local, denunció Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica.

El grupo armado que atacó a los miembros de la Alianza Cívica se movilizaban en motocicletas. Jerez aseguró que se trata de paramilitares y fanáticos del orteguismo quienes hicieron el atentado.

«Hace algunos minutos miembros de la Alianza Cívica y mi persona, Máx Jerez, (…), sostuvimos una reunión local en Chontales y fuimos perseguidos por paramilitares, fanáticos orteguistas, cuando salíamos del municipio La Libertad y dieron persecución al vehículo en el que nos transportábamos», declaró Jerez.

Pese al ataque, Jerez aseguró que no hubo heridos, solo daños materiales y a los dos vehículos en los que se transportaban ocho miembros de la Alianza Cívica entre ellos Eliseo Núñez, Francisco Sequeira, Lenín Salablanca y otras personas del equipo de la Alianza que no pueden dar sus nombres porque no son públicos.

Los esperaron a la salida de Jalapa

«Nos dieron persecución a lo interno del municipio, nos esperaron a la salida y nos hicieron detonaciones con armas de fuego. Había un vehículo con dos o cuatro personas, pero había otros vehículos que no se detuvieron, pero luego nos persiguieron buscando hacia Juigalpa», declaró Jerez.

Según Max Jerez, también fueron perseguidos y atacados por una camioneta que portaba una bandera del Frente Sandinista.

«No hubo daños, no hubo lesiones y tampoco contra la integridad física, simplemente, fue un acto de intimidación política, de agresión física. Esto es resposablidad del Frente Sandinista, ellos estaban súper identificados, en ese vehículo negro tenían la bandera del Frente Sandinista», declaró el dirigente estudiantil.

Según Jerez, ante la desesperación por salir del lugar, no pudieron identificar cuantos agresores se encontraban persiguiéndolos, pero aseguró que «estos actos no van a detenernos, no van a lograr su cometido. Nuestra labor de consultas y conversaciones no se van a detener».

«El llamado que hacemos a esa organización criminal del Frente Sandinista es que cese las agresiones con armas de fuego, que busque cómo dar una solución pacífica», culminó Jerez