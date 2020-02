¿Por qué quieren eliminar a LA PRENSA?

LA PRENSA fue fundada el 2 de marzo de 1926 por Gabry Rivas y Enrique Belli. Después de un corto período en que fueron copropietarios diferentes personas, en 1932 el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya compró las acciones de don Pedro Belli y quedó como único dueño de la empresa. LA PRENSA existe desde 1926, es decir 22 años antes de que yo —con 70— hubiera nacido. LA PRENSA tiene 96 años (casi un siglo) de existir.

Desde 1932 sus directores han sido el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el poeta Pablo Antonio Cuadra y el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal.

Desde que empezó a circular por las calles de Nicaragua, muchos diarios impresos coexistían con ella, después otros surgieron por algún tiempo. Algunos circularon con mérito y buen suceso, entre los cuales logro recordar la antigua versión de La Noticia, Flecha, El Centroamericano (León), La Nueva Prensa, La Estrella de Nicaragua, El Heraldo, El Gran Diario, El Mundo (Granada), El Nuevo Diario, La Tribuna, Hoy, Metro, Q’Hubo. Otros fueron de triste recuerdo, como Novedades, La Prensa Gráfica y Barricada (órganos de propaganda de las dictaduras somocista y sandinista). Han circulado y circulan semanarios y boletines de noticias, como la Bolsa de Noticias o Trinchera, pero que —sin menospreciar su calidad— no son, a mi parecer, “periódicos” en el común sentido de la palabra. Solo subsisten LA PRENSA y HOY (de la misma editorial).

Acabar con LA PRENSA es arrancarle dolorosamente a Nicaragua un valioso eslabón de su historia. ¡Acabar con una institución casi centenaria! El gobierno está empeñado en eliminar a LA PRENSA. Otros gobiernos antes la quisieron callar cerrándola temporalmente, censurándola, saqueándola y bombardeándola dejándola en escombros. Pero siempre se ha levantado vigorosa oxigenando con sus páginas el aliento de quienes luchan por la libertad y la democracia.

Anastasio Somoza Debayle dijo despectivamente que LA PRENSA era “un pedazo de papel”. Una expresión cargada de frustración por la fuerza en la opinión pública que LA PRENSA tiene y que dañaba la imagen del dictador. Expresión también cargada de ignorancia, pues referirse al medio escrito de mayor circulación nacional como “un pedazo de papel” es ignorar el poder que la prensa escrita tiene en el mundo. La prensa escrita ha hecho tomar conciencia a multitudes, ha movilizado pueblos enteros, ha inclinado importantes balanzas, ha llevado líderes al poder y destituido a malos gobernantes.

En Estados Unidos fueron los periodistas del Washington Post quienes develaron el caso Watergate que obligó a renunciar al presidente Richard Nixon. En Nicaragua, las publicaciones de LA PRENSA sobre los “inverosímiles” cometidos durante la dictadura del último de los Somoza en la Presidencia, logró tambalearlo y obligarlo a retroceder. Uno de esos casos, la denuncia del inverosímil negocio de explotar la sangre de mendigos y menesterosos en la empresa Plasmaféresis, motivó la planificación del asesinato del doctor Chamorro, Héroe Nacional y Mártir de las Libertades Públicas.

LA PRENSA nació conservadora y yo nací y fui educado liberal. No siempre estuve de acuerdo con la línea del periódico. Como muchos, fui engañado creyendo en una revolución original, honesta y democrática en Nicaragua y por eso apoyé durante un tiempo la revolución sandinista (sin ser miembro de ese partido ni funcionario de su gobierno). Gracias a Dios siempre he rectificado mis errores. Aunque mi posición no siempre ha coincidido con LA PRENSA comparto sus grandes principios y valores en defensa de la libertad, la democracia, la justicia, los derechos humanos, la libre empresa y el respeto a la propiedad privada, entre otros, y la convicción de su Director Mártir que Nicaragua volverá a ser República. Me enorgullece ser su colaborador permanente.

Quienes quieren eliminar a LA PRENSA le temen; les da miedo que circule “un pedazo de papel” con la fuerza de ayudar a cambiar una dictadura por la libertad. ¡Es miedo! Por eso también han ahogado o secuestrado otros medios como Confidencial y 100% Noticias. Son acciones contra toda ley, sin razones ni disimulo. No quieren que se divulgue la verdad. Pero, la verdad siempre prevalece y vence. Al final los vencidos terminan siendo quienes tratan de callarla.