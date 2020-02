Ortega manda a crear cuatro empresas estatales para administrar negocio del combustible. Esto es lo que pretende el dictador

El dictador Daniel Ortega mandó a crear cuatro empresas estatales que intervendrán en toda la cadena del negocio de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas, combustibles y hasta en la exploración de petróleo en Nicaragua, lo que analistas advierten como la movida legal con la que el régimen busca traspasar el control en este rubro que ejercían Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP)

De esta forma, el régimen también busca esquivar las sanciones impuestas a esas compañías por Estados Unidos y a la vez de asegurarse que la familia Ortega-Murillo siga manejando el negocio de los hidrocarburos en el país.

Las iniciativas son la Ley creadora de la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh), la Ley Creadora de la empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarbusos (ENIH) y la cuarta es la Ley creadora de la empresa nicaragüense de importanción, transporte y comercialización de hidrocarburos (Enicom).

Las cuatro propuestas de leyes fueron enviadas por Ortega a la Asamblea Nacional para que sean aprobadas con «trámite de urgencia», un procedimiento con el que nuevamente se evita que las propuestas del régimen sean sometidas por parte de los diputados a una amplia consulta con empresarios, especialistas independientes, así como por entidades como la Contraloría General de la República (CGR) que permitan determinar si las empresas estatales que serán creadas convienen al Estado.

Lea Además: Sanciones de EE.UU. a Albanisa y Bancorp son una “bomba expansiva”, aseguran analistas

En la Asamblea fueron recibidas las cuatro iniciativas de leyes el pasado 6 de febrero, sin embargo los orteguistas, quienes controlan la Junta Directiva, las hicieron públicas en el sitio web del Legislativo hasta el domingo 10 de febrero por la tarde.

Las nuevas empresas estatales serán creadas este martes 11 de febrero cuando sus respectivas leyes creadoras sean aprobadas por los diputados, quienes reanudan las sesiones plenarias.

Control de la cadena de hidrocarburos

Para Azucena Castillo, exministra de Comercio y diputada opositora, «es claro que el objetivo de por qué tan rápido mandan a aprobar las cuatro nuevas empresas estatales, y el hecho que todas sean en la misma línea del negocio de los hidrocarburos y sus derivados, es para que el mismo grupo del gobierno que manejó DNP, Albanisa y todas sus empresas ‘albitas’ sigan controlando el mercado de los combustibles y la energía eléctrica, pero ahora desde empresas estatales».

Lea También: Albanisa vinculada a red de lavado relacionada a PDVSA para crear negocios fachada

«Los textos de las leyes debemos examinarlos con más precisión, pero lo que supuestamente plantean es que el Estado compita en el mercado de los combustibles como si Nicaragua fuese un gran mercado, pero también hablan del modelo de que haya asociación del Estado, a través de esas cuatro empresas, con empresas privadas, pero siendo manejado el negocio por funcionarios de este Gobierno, que sabemos serán aquellos que han estado todos estos años manejando las empresas Albanisa y sus subsidiarias. En cualquiera de los casos, hay que revisarlas», dijo Castillo.

Uno de los riesgos que identifica la diputada Castillo, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea, es que se crearán «cuatro empresas para centralizar la industria de los hidrocarburos», lo cual responde a que el régimen trata de «esquivar las sanciones que han golpeado sus negocios».

Enigas es la empresa que sucederá a la estatal Petrogas, que distribuye y comercializa gas licuado de petróleo en las presentaciones de 10, 25 y 100 libras, siendo esa compañía dependiente de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic).

«Dada la importancia de dichos productos en las actividades diarias de los hogares nicaragüenses, es necesario potenciar el papel de la unidad de negocios de Petrogas», dice el texto de la iniciativa de Ley de Enigas.

Lea Además: Régimen de Ortega guarda «silencio total» sobre administración de DNP, mientras en la Costa Caribe hay zozobra por abastecimiento

Las cuatro nuevas empresas estatales funcionarán con el mismo esquema de negocios puesto que si bien serán públicas, deberán promover la inversión privada o mixta en las actividades en que se desempeñe cada compañía como serán de gas licuado, del diesel y gasolinas y en la exploración de petróleo.

Enicom sería el reemplazo de Albanisa

Ley empresa Enicom es la que la diputada Castillo y el jurista Eliseo Núñez, señalan de que puede ser en la que sucedería a Albanisa puesto que, según la iniciativa se crea «una empresa exclusiva para las labores de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos, dividiéndola del resto de las actividades de la cadena de hidrocarburos, es necesario para cumplir con las responsabilidades del Estado de la República de Nicaragua».

Y es que el régimen argumenta en su propuesta para crear Enicom que para mantener la «satisfacción de los servicios públicos de energía y transporte a la población», aunque no hay explicación de por qué el abastecimiento de esos servicios estarían en riesgo, como lo daría a entender la propuesta.

Lo que alega el dictador Ortega es que siendo un mandato de la Constitución que el Estado» debe garantizar la importación, transporte y comercialización de hidrocarburos tanto para la generación de energía (heavy fuel oil) como para transporte (diesel y gasolina)», se necesita que haya una empresa, que este caso sería Enicom.

Lea Además: ¿Qué está pasando con Alba Generación? Desde enero ya no aporta a la red el 25% de la demanda de electricidad en Nicaragua

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en enero del 2019, alcanzó a Albanisa, golpeándose así el negocio petrolero entre los dictadores Ortega y el venezolano Nicolás Maduro, puesto que la sanción prohibió “cualquier transacción o trato con ALBA de Nicaragua (Albanisa) o cualquier entidad en que Albanisa posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más”.

En la sombra del acuerdo petrolero firmado en 2007 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (fallecido) y Ortega, el régimen en Nicaragua ha manejado sin supervisión más de cuatro mil millones de dólares, de acuerdo a cifras del Banco Central de Nicaragua.

Albanisa fue constituida por la estatal nicaragüense Petronic quien posee el 49 por ciento de las acciones y el 51 por ciento restante lo conforma Pdvsa.

El negocio del Alba

Según investigaciones periodísticas, con el dinero del acuerdo petrolero el régimen orteguista creó un conglomerado de empresas con presencia en los sectores hoteleros, comunicaciones, energía, transporte, construcción, finanzas, ganadería, importaciones, exportaciones agropecuarias y distribución de combustible. Todas ellas han sido golpeadas al no poder seguir haciendo negocios porque otras empresas correrían el riesgo de ser alcanzadas por las sanciones estadounidenses.

EE.UU. sustentó la sanciones a Albanisa señalandola de parte de una la red de lavado de dinero de Pdsva, siendo sus subsidiarias usadas para ese fin también. En diciembre del 2019 también fue golpeada con sanciones por sus vínculos con Pdvsa y Albanisa, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), junto al hijo de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo y también a la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar.

DNP es el corazón del negocio petrolero de los Ortega Murillo, por lo que el dictador para intentar salvarla, ordenó la nacionalización de los inventarios de la compañía, dos días después de que fuera sancionada por EE.UU. Con esta nacionalización por ley, los inventarios de combustibles de DNP pasaron a ser administrados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Lea Además: Sanciones de Estados Unidos comienzan afectar a Albanisa

El nuevo esquema para salvar el negocio petrolero

Sin embargo, ahora el régimen crea otro esquema.En base al esquema de las respectivas propuestas se analiza que la nueva empresa estatal Enicom sería la que transpasarían el control de los hidrocarburos que tenía Albanisa, y en el caso de la Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos (Eniplanh) reemplazaría el negocio de DNP.

En la exposición de motivos de la propuesta de Ley de Eniplanh ese argumenta que «el Estado de Nicaragua ha desarrollado en los últimos años unas capacidades de almacenamiento de hidrocarburos tanto en el Pacífico como en el Caribe del país, a fin de satisfacer la prestación de servicios públicos de energía y combustibles».

«Mantener y operar dichas capacidades de almacenamiento se constituye en una prioridad de seguridad soberana, para lo cual se hace necesaria la creación de una empresa específica que pueda cumplir con ese objetivo», reza el texto de la iniciativa de la Ley creadora de Eniplanh firmada por el dictador Ortega.

Bajo el esquema del negocio petrolero del régimen, Albanisa y DNP han utilizado los tanques de la estatal Petronic en Corinto para almacenar el petróleo y los combustibles importados, que posteriormente comercializaban en el país. Con las sanciones a Albanisa y DNP, Petronic pasó a ser el importador directo, que es el Gobierno, pero ahora el régimen cambia el modelo al crear a Eniplanh y Enicom que funcionarían como lo hacían Albanisa y DNP, solo que bajo la sombra del Estado nicaragüense.

«Ortega creyó que se resolvería el problema de la sanción a DNP pasando el control de los inventarios de hidrocarburos de esa empresa al Ministerio de Energía y Minas, pero no le funcionó porque no pudo encontrar alguien que se prestara a ser su testaferro, porque el combustible se importa principalmente a Estados Unidos y los controles que tienen los gringos no es fácil esquivarlos», dijo Núñez.

La DNP Petronic cambia de imagen, en un aparente intento de superar la campaña negativa en su contra debido a su vinculación con la dictadura. LA PRENSA/Archivo

El Estado salvando los negocios del régimen

Que el régimen sea forzado a crear cuatro empresas como son Enigas, Enicom, Eniplanh y ENIH, según el jurista Núñez,»es otro intento de capitalizar su negocio petroleo utilizando al Estado».

«Necesitan hacer todas las cadenas de distribución para seguir controlando el mercado de los hidrocarburos.Es el imperio petrolero que construyeron la familia Ortega Murillo a costa de los nicaragüenses, y ahora están trasladando al Estado en otro esquema oscuro, porque los que se nombren en esas empresas seguramente serán los mismos allagados al orteguismo. Trasladan su imperio hacia el Estado y es para tratar de esquivar las sanciones que los golpearon ya pero también intentan protegerse de futuras sanciones», refirió Núñez.

Para el jurista la pregunta aquí es cómo se van a capitalizar estas empresas cuando el riesgo es que se convierta la deuda de Albanisa en deuda pública, pero además que la operatividad de esas cuatro compañías estatales enfrentarán problemas para tener negocios con los bancos, «porque será un alto riesgo de hacer negocios con vinculados a los negocios corruptos del orteguismo que están siendo seguidos a cada paso por los Estados Unidos», afirmó Núñez.

Estos son los objetivos de las cuatro empresas estatales



1. Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas) es la sucesora legal de Petrogas



Objetivos: Promover la inversión privada o mixta de en las actividades de comercialización,

almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado del petróleo, (GLP).



Participar en la constitución y creación de empresas y/o de alianzas que inviertan

en la construcción y operación de plantas de llenado o envasado de cilindros de GLP

de la marca Petrogas o cualquier otra que establezca en el futuro,

sean nacionales o extranjeras, públicas o privadas.



2. Empresa Nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos

(Eniplanh)



Promover la inversión privada o mixta en las actividades de almacenamiento y distribución

de hidrocarburos, que garanticen su expansión.



Participar en la constitución y creación de empresas y/o de alianzas que inviertan en el

almacenamiento de hidrocarburos sean nacionales o extranjeras,

públicas o privadas.



3. Empresa nacional de exploración y explotación de hidrocarburos (ENIH)



Promover la inversión privada o mixta en las actividades de exploración y explotación de

hidrocarburos, "y otras actividades afines", que garanticen

la expansión de la empresa.



Investigación y reconocimiento de superficies de exploración y explotación de hidrocarburos

en Nicaragua.



Participar en la constitución y creación de empresas y/o de alianzas que inviertan en la

exploración y explotación de hidrocarburos, sean nacionales, extranjeras, públicas

o privadas.



Explorar y explotar recursos hidrocarburíferos.



Aprovechar libre de costo, el gas asociado al petróleo que no sea utilizado por los

contratistas.



4. Empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos

(Enicom).



Promover y realizar la importación, transporte y comercialización de hidrocarburos.



Asociarse con inversionistas privados o públicos sean nacionales o extranjeros.



Estructura: Cada empresa tendrá una junta directiva integrada con cuatro miembros, un

presidente, un secretario, un tesorero y un vocal.



Habrá un director ejecutivo por cada empresa estatal tendrá rango de ministro, siendo

nombrado por el Presidente.