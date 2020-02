Oscar 2020 | Español o castellano: la vieja polémica sobre qué idioma hablamos que revivió en la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood

Gisela y Carmen Sarahí apenas cantaron 13 palabras entre las dos, pero su aparición en la ceremonia de los Oscar revivió una vieja controversia: ¿la lengua que hablamos se llama español o castellano?

Ambas cantantes participaron en la interpretación de Into the Unknown (en español «Mucho más allá»), el tema de la película animada Frozen 2 que estaba nominada a mejor canción original por la Academia de Hollywood.

La película de Disney ha sido doblada a45 idiomas, dijo el actor Josh Gad al hacer la presentación de la canción. Y para hacer la interpretación más especial, nueve cantantes de diferentes idiomas acompañaron a Idina Menzel en su canto en inglés.

Pero mientras que otras siete lenguas solo tuvieron una representante, en el caso de nuestro idioma hubo dos, una para la versión en Castilian (castellano) y otra para el tema en Spanish (español)», como decían los subtítulos de la transmisión televisiva.

La española Gisela cantó parte de un verso, «Que en su interior saben que no es de aquí», mientras que la mexicana Carmen Sarahí entonó el estribillo del tema, «Mucho más allá».

El hecho llamó la atención de muchos en el mundo hispanohablante.

¿Por qué hacer la diferencia?

En la industria del cine, los doblajes de las películas -principalmente las infantiles- suelen tener al menos dos versiones: una para el público de España y otra para el público de América Latina.

Pese a que existen diferencias entre la pronunciación de los hablantes en los países latinoamericanos -como el tuteo o el voseo-, en el mundo del cine se ofrece una sola versión para la región.

Y otra para los cines de España, donde también tienen sus modismos y pronunciación característicos.

En el caso de Into the Unknown, de Frozen 2, la letra es exactamente la misma. Solo varía la pronunciación, con el característico ceceo de la versión para España que hizo Gisela.

Como Javier Lascuráin, director de la Fundación del Español Urgente (Fundéu, que es asesorada por la Real Academia Española, la RAE), enfatizó este lunes, la polémica entre si debe llamarse español o castellano a nuestro idioma es un tema «superado» hace varios años.

«Si la pregunta es si los rótulos de la gala de los Oscar estaban mal, la respuesta es que en sentido estricto no, ya que tanto Gisela como Carmen Sarahí cantaron en una misma lengua que puede llamarse legítimamente de cualquiera de las dos maneras», explicó.

En un blog de la Fundéu, Lascuráin hizo notar que incluso no se escuchan «rasgos diferenciales de ninguna variedad» en los fragmentos que cantaron.

«Pero lo cierto es que al emplear las dos denominaciones y atribuirlas cada una a una cantante es fácil que muchos espectadores tuvieran la impresión de que se trataba de dos idioma distintos, lo que, desde luego, es llevarlos a un error», añadió.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world’s Elsas just took to the stage for a performance of «Into the Unknown.» #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020