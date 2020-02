La historia del motociclista que perdió una pierna y sigue practicando motocross

Desde pequeño Milton Morales forjó su carácter para enfrentar las adversidades y salir adelante. Casi toda la vida le ha tocado luchar. Sus padres se separaron antes que naciera y trabajó desde niño para comprar sus cosas personales (ropa y zapato) y valerse por sí solo. Luchar y nunca darse por vencido forma parte de su personalidad, por eso el año pasado cuando le amputaron la pierna, tras un accidente, no cayó en presión sino que siguió adelante con su vida.

«No me aflijí ni nada cuando me amputaron la pierna», dice relajado Morales, quien es originario de Quilalí, Nueva Segovia. Este joven de 22 años práctica el motocross desde 2015 y muchos pensaron que no lo volverían a ver sobre las pistas por el accidente, pero el pasado 2 de febrero sorprendió cuando apareció entre los competidores de la pista de Matagalpa en el inicio del Campeonato Nacional.

«Me sentí normal. Lo único que como no practicamos ni nada, solo llegamos a correr, no conocía la moto ni la pista. Hasta por la segunda vuelta tomé más confianza. No me siento incómodo para saltar, me sostengo bastante. No me desequilibro, más bien cuando estoy parado me tienen que sostener porque la moto es muy grande y se me va para un lado», cuenta Milton.

El accidente

Una camioneta dio un giró imprudente ocasionando el accidente de Milton el 23 de octubre de 2019 en una carretera de Jalapa. Los doctores del Hospital de Ocotal fueron negligentes en el tratamiento de la factura ocasionando la amputación de la pierna derecha en Managua el 12 de diciembre. En menos de un mes, Milton se reintegró a sus actividades previas al accidente.

Milton asegura que el accidente no era la gran cosa pero que Ocotal no le atendieron bien. A los tres días le dio calentura y pensaron que era por un pulmón afectado. No era nada de eso. Diez días después lo operan y lo colocan un clavo quirúrgico en la pierna. En noviembre se sintió mal y el ortopedista le dijo que era por una uña que iba botar, sin embargo a los días se puso morado y lo regresaron al hospital de Ocotal cuando prácticamente ya no se podía hacer nada por su pierna y en Managua se la tuvieron que amputar.

«A los doctores no los demandé. Les digo que fue un error que todo el mundo tiene. Era un doctor humilde para que lo iba a fregar, lo iba tener preso y tiene hijos que mantener, ¿para qué? No me gusta. A los doctores que hago con demandarlo, lo iban a mandar a otro lodo o despedir. ¿Qué hago con eso? Me van atender de mal modo. Mejor me llevo bien con ellos, que me atiendan, ya que estoy fregado que no lo hagan con otro, que no la encaben», señala.

Así comenzó todo

Las circunstancias hicieron que Milton se probar así mismo. Para ir a curarse al hospital de Ocotal ocupaba la camioneta, la que no tuvo problemas para conducir solo con un pie. La moto la probó por necesidad. Un día la camioneta estaba al fondo de la casa y no pudo sacarla. La moto estaba más accesible y la tomó.

Empezó a gustarle el motocross por su amigo Ronaldo Ruiz, quien práctica este deporte. Milton indica que es una persona muy especial porque siempre lo apoya incondicionalmente. «Él tiene más recursos que yo y me ayudó junto a mi hermano (Elmer) a modificar mi moto», señala.

Fue gracias a Ruiz, quien Milton volvió a competir este año en el motocross. «Íbamos a la finca y él tiene una moto 250 y me la prestaba, no me daba miedo, nunca le agarré miedo a la moto. Él me ha ayudado bastante, el día de la competencia en Matagalpa me prestó su moto porque la mía no tenía frenos».

Más que un hermano

Cursará el quinto de año de secundaria. Por el accidente perdió el año pasado. Ahora retomará los estudios y trabajará junto a sus hermanos Elmer y Ruddy en el taller mecánico donde reparan todo tipo de vehículos. «Quiero estudiar mecánica, me gusta más la parte eléctrica como ni hermano Ruddy».

Milton tiene un aprecio a sus hermanos, especialmente a Elmer. «Yo antes de le decía papá. No había nacido cuando mi mamá (Esperanza Ramos) y mi papá se dejaron. Papá no tuve. Mi hermano mayor lustraba zapatos y así me sacó adelante porque me apoyaba comprando la leche. Desde pequeño le decía papá, estuve accidentado y él se mantuvo conmigo».

Le ha tocado una vida difícil a su corta edad, pero ha tenido un mentalidad fuerte y positiva para salir adelante. «Varias gente que tienen los dos pies y me ven manejando carro y a veces me piden ayuda. Y me preguntan cómo hago. Yo les digo que no se aflijan todo es agarrar el ritmo. Gracias a Dios varias personas me apoyaron en todo momento. Los de nica enduro me apoyaron bastante. Que le digo a la gente que no se aflija, nada es imposible, todo se puede superar en la vida».