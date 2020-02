Zona de Strikes: Marvin Benard y sus expectativas ante cubanos

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Marvin Benard ya ha visto en acción a las principales figuras del beisbol nacional, a varias de las cuales, las conoce desde años atrás. Incluso, en su mente ya está diseñado un plan. Lo que falta ahora, es verlo materializado sobre el terreno de juego.

Esa posibilidad se la ofrecerá la serie ante Cuba, cuyo campeón, los Cocodrilos de Matanzas, realizará dos partidos frente a la Selección Nacional mayor y otros dos ante la tropa U23, que competirá en el torneo Premundial aquí en el país.

“Me gusta el equipo que tengo”, dice Benard a modo de resumen. “Ya tengo una idea clara de quienes deben estar como titulares, pero la serie con Cuba me dará una información valiosa para tomar decisiones”, agrega el timonel nicaragüense.

Benard estará atento a las reacciones de los jugadores, a sus actitudes y a su nivel de concentración, factores que resultan decisivos, tanto como el talento, a la hora de ir en busca de la victoria en un torneo de cualquier índole en el concierto internacional.

Y a pesar de que no podrá contar con varios de los principales brazos del beisbol de Nicaragua, el timonel parece contento con lo que tendrá a mano tanto en el Preclásico como en el Prelolímpico, cuyas sedes está ubicadas en el Estado de Arizona.

“Me inquieta un poco que no tenemos mucho poder. El equipo tiene gente que puede botar la bola, pero hablo de disponer de artilleros de fuerza que puedan hacer la diferencia en cualquier momento de un partido”, explica el exjardinero de los Gigantes.

Por otra parte, el conjunto pinolero tampoco dispone de corredores veloces, aunque Benard cree que en este aspecto hay más opciones en el equipo como para aplicar variantes con el objetivo de compensar la falta de poder, aprovechando la velocidad.

Desde hace varios días, a Benard se le ha observado en las gradas del Estadio Nacional Dennis Martínez viendo juegos del Pomares, pero también ha trabajado en los entrenamientos con ambos clubes, el mayor y el U23 y su influencia ha sido muy clara.

“Ante los cubanos voy a confirmar algunos conceptos que me he formado al ver los partidos y los entrenamientos. Sé quién puede rendir en cada situación del juego y quien probablemente no, pero ante Cuba voy a reafirmar mis pensamientos”, señaló el mentor.

Benard nunca ha jugado frente a un equipo de Cuba y tampoco ha dirigido ante los antillanos, así que tiene una especial emoción de medirse ante ellos y asegura que irá en busca de las victorias, no solo de utilizar los partidos para foguear a los nicas.

De modo que definir una alineación, precisar bien el uso que podría darle a sus lanzadores y confirmar los conceptos que se ha formado hasta ahora de varios jugadores, son en parte, las expectativas de Benard para la serie ante Matanzas.

Edgard Rodríguez en Twiter: @EdgardR