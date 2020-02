Agencias de viajes de Nicaragua ya no quieren vender boletos de Conviasa tras sanciones de EE.UU.

Tras las sanciones impuestas por los Estados Unidos el viernes pasado al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)- a la que le bloqueó 40 aviones-, las agencias de viajes en Nicaragua han dejado de vender boletos de esta línea aérea por temor a represalias comerciales.

Carlos Schütze, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y vicepresidente de Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) manifestó que obviamente la sanción a Conviasa trae repercusión a la conectividad del país.

“Siempre que hay una línea menos hay una afectación, sobre todo porque Conviasa es una línea aérea barata, independientemente de la parte política de fondo, al irse una línea barata o complicarse una venta de boleto nos afecta», afirmó Schütze.

Según el representante del sector le ha llegado información de que «la mayoría de las agencias aéreas no van a vender Conviasa, no quieren vender Conviasa, por temor a cualquier represalia comercial. Conviasa no tiene un representante en Nicaragua, solo venden en el aeropuerto y en las agencias que tienen acuerdos comerciales, antes había un representante de ventas pero ya no está, está en el aire esa situación y no sabemos qué va pasar”.

No obstante este lunes la aerolínea estatal venezolana, a través de comunicado informó que seguirá operando con normalidad a pesar de las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

“Queremos hacer saber a nuestros cliente que mantendremos las operaciones en nuestras 28 conexiones nacionales y 10 internacionales. A pesar de las acciones ilegales y violatorias de Estados Unidos estamos determinados a potenciar todos los servicios de atención para mantenernos en el tiempo y superar los obstáculos”, expuso en su comunicado.

Conectividad afectada

Schütze admitió que lo ocurrido con Conviasa afecta la conectividad internacional e incrementa los costos a los viajeros.

“Conviasa vuela a Cuba que da conectividad con Aeroflot , por ejemplo, que mucha gente usa Aeroflot. Vuela a Panamá con buenos precios y vuela a Venezuela, que nadie casi va a Venezuela. Para mí es negativo desde el punto de conectividad, la conectividad se ve afectada porque ahora no podés conectar y toca esperar un día, eso implica dormir ahí y eso te sube el costo”, dijo.

La situación empeora para Nicaragua, porque a 20 meses de haber iniciado la crisis política en el país, la conectividad aérea de las siete líneas que ofrecen vuelos internacionales no se ha logrado recuperar debido a la drástica caída en la llegada de turistas al país.

Schütze explica que antes de la crisis, exactamente en febrero del 2018, a la semana se registraban 221 frecuencias de viajes y esta se redujo a 140 a la actualidad.

La apuesta del Gobierno de Daniel Ortega que se encuentra aislado a nivel internacional es apoyarse con Conviasa para hacer frente a las reducciones de frecuencias de vuelos de las aerolíneas e intentar aparentar normalidad en Nicaragua.

Además ante la imposibilidad de reactivar de una vez por toda el turismo con Estados Unidos y Europa donde la imagen país está severamente dañada por la violenta represión que le ha costado la vida a más de 328 nicaragüenses, el Gobierno de Ortega ha impulsado una agresiva campaña turística en Cuba, desde donde trae a compradores que en los últimos meses han invadido el comercio local. En esta estrategia, Conviasa ha sido clave.

“Como reflejo de esa reducción de turismo, las frecuencias de los vuelos desde el 2018 han andado un 50 por ciento por abajo, es decir semanalmente hay la mitad de los vuelos que habían antes. ¿Qué sucede con la situación de Nicaragua? En el sector de las agencias de viajes hasta el año pasado hubo una caída fuerte en agosto, 40 a 50 por ciento abajo, ¿qué significa esto? que la gente ya no está saliendo del país, ¿qué está haciendo la gente en Nicaragua?, está haciendo turismo nacional, primero, porque no quieren gastar plata afuera porque es más caro, y segundo, porque nuestros agremiados han reducido las tarifas para hacer turismo interno”, añadió.

Según publicación de medios oficialistas nicaragüenses, Conviasa llegó a Nicaragua el 7 de noviembre del 2018 a las 11 de la noche con la promesa de movilizar pasajeros de los países «hermanos», entiéndase de los países miembros del Alba.

En ese primer vuelo llegaron diplomáticos y miembros de delegaciones que participarían en la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA- TCP), como el canciller venezolano Jorge Arreaza (sancionado por Estados Unidos) y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas.

Según la Asociación de Agencias de Viajes Conviasa tiene cinco vuelos a la semana y por lo general estos van llenos porque son económicos.