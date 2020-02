La gran pregunta sobre el juicio a Harvey Weinstein: ¿testificará?

Los abogados de Harvey Weinstein suspenderán su caso de defensa el martes, pero no antes de responder la gran pregunta que se avecina sobre su juicio por violación en la ciudad de Nueva York: ¿correrá el riesgo de testificar?

Hasta ahora, dicen, Weinstein no ha señalado que lo hará. Su última oportunidad de declarar su testimonio llega el martes.

Cuando salió de la corte el lunes, el una vez poderoso productor de Hollywood, se negó a responder a un periodista que le preguntó si iba a subir al estrado.

Hacerlo podría ser arriesgado porque los fiscales podrían criticar a Weinstein en un interrogatorio sobre acusaciones atroces de las que los miembros del jurado ya escucharon en vívidos detalles de seis de sus acusadores.

Weinstein, de 67 años, está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y de forzar sexo oral en 2006 con otra mujer: la asistente de producción de cine y televisión Mimi Haley.

Los fiscales llamaron a otros acusadores como testigos como parte de un esfuerzo por demostrar que ha utilizado las mismas tácticas para victimizar a muchas mujeres a lo largo de los años.

Weistein ha mantenido que cualquier encuentro sexual fue consensuado.

Associated Press tiene la política de no publicar los nombres de las personas que alegan agresión sexual sin su consentimiento. Es retener el nombre de la mujer que acusa a Weinstein de violarla en 2013 porque no está claro si desea ser identificada públicamente.

La forma en que Weinstein y su equipo de defensa sienten que el caso va a funcionar podría influir en su decisión sobre si testificar.

El juicio se ha movido mucho más rápido de lo esperado. Inicialmente, se les dijo a los miembros del jurado que esperaran seis semanas de testimonio. Ahora está en camino de cerrar los argumentos para el final de la semana, con las deliberaciones a seguir.

Si se niega a testificar, el juez le indicará al jurado que no vea esa decisión como un signo de culpabilidad.

«No soy fanático de soplar si siento que ya estamos en el camino a la victoria», dijo Brian McMonagle, un abogado defensor no involucrado en el caso que ayudó a asegurar un juicio nulo en el primer juicio por agresión sexual de Bill Cosby en 2017 .

«En algunos casos, es una decisión fácil porque el cliente no puede proporcionar una explicación creíble o simplemente no cree que su cliente pueda sobrevivir al interrogatorio por cualquier número o razones».

Weinstein ha sido cada vez más optimista yendo y viniendo de la corte a medida que avanza el juicio, aunque frente al jurado, el magnate ha estado sentado en silencio en la mesa de la defensa, comiendo mentas, tomando notas y ocasionalmente durmiendo.

El lunes, después de un fuerte testimonio de un testigo de la defensa que repudió el relato de uno de los acusadores de Weinstein, su abogado Arthur Aidala declaró: «Hoy fue un gran día para la defensa».

Claudia Salinas, una modelo y actriz mexicana, tomó la posición para defenderse de la acusación de la acusadora Lauren Marie Young de que ella se mantuvo al margen y no hizo nada mientras Weinstein agredió sexualmente a Young en un hotel de Beverly Hills en 2013.

«Nunca sucedió», dijo Salinas al jurado.

Young, una modelo, testificó la semana pasada que Salinas cerró la puerta detrás de ella y Weinstein cuando entraron al baño, donde ella alega que él se quitó la ropa, la agarró del pecho y se masturbó.

Una vez que terminó, Young dijo que encontró a Salinas afuera del baño y le lanzó una mirada malvada antes de irse lo más rápido que pudo.

«Si hubiera hecho eso, lo recordaría», testificó Salinas. «Nunca le cerraría la puerta a nadie».

Salinas tomó la posición de testigo cuando la defensa llamó a testificar por tercer día después de más de dos semanas de declaraciones en la fiscalía.

En algunos otros casos de delitos sexuales de alto perfil, los acusados han omitido testificar.

Por ejemplo, Cosby no tomó la posición de testigo cuando fue juzgado por drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa suburbana de Filadelfia. El segundo juicio, en 2018, resultó en la condena del comediante.

En otro caso de alto perfil, el ex entrenador asistente de fútbol de Penn State, Jerry Sandusky, estaba ansioso por testificar sobre su abuso sexual infantil en 2012. Pero eso fue antes de que su hijo adoptivo presentara acusaciones de abuso contra él mientras se desarrollaba el juicio. Si Sandusky hubiera testificado, los fiscales podrían haber llamado al hijo como testigo de refutación.

«Les digo a mis clientes que una vez que asuman la postura, han perdido su escudo, que soy yo, y están solos», dijo McMonagle, quien no estuvo involucrado en el caso Sandusky.

“En mi experiencia como fiscal y abogado defensor, es raro ver a un cliente tomar la posición. El problema es que algunos miembros del jurado sostienen eso en su contra.