El youtuber Javier Antonio Hernández Urrutia, conocido popularmente como Lady la Vulgaraza, denunció esta tarde a través de una publicación en su página de facebook, que dos simpatizantes sandinistas lo golpearon y ofendieron cuando salía de la casa de una amiga ayer por la noche.

Lady, mencionó que andaba viendo la posibilidad de un trabajo, cuando le salieron los sujetos y le empezaron a decir: «cochón hijo de pu.., ustedes los puchitos son mier..», posteriormente, uno de ellos lo empezó a golpear en el rostro.Hernández Urrutia también denunció que constantemente los sujetos le gritaban, «ni pudieron, ni podrán, el comandante se quedó». No sabe exactamente si los sujetos lo estaban esperando, o solo pasaban por el lugar donde él estaba.

«La agresión fue a dos kilómetros más o menos de mi casa, en todo tiempo mencionaban a su comandante, me golpearon muy fuerte, yo lo que hice fue empujar a uno de los sujetos y cuando cayó, comencé a correr, lamentablemente no habían personas que me pudieran ayudar, pero logré escapar», dijo a LA PRENSA, el joven.

Lady la vulgaraza, dejó claro que a pesar de la agresión física y verbal que hicieron en su contra, continuará denunciando las injusticias del régimen.

«Decidí poner la publicación en el facebook, pero no fui a la Policía porque siento que sería una pérdida de tiempo, ellos no me van a escuchar ni poner atención, tampoco fui al hospital, aquí en mi casa me he estado recuperado, realmente fue una dura experiencia», contó.