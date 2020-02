La dura tarea de elegir a 24 peloteros: Así están las competencias por un puesto en la Selección Nacional Sub-23

Sandor Guido arruga la cara cuando se le pregunta por el roster. No porque esté enojado o le incomode hablar de ello. El mánager de la Selección Nacional Sub-23 se ha caracterizado por su amabilidad con el periodismo nacional. Y ahora no puede ocultar lo difícil que es tomar la decisión final, la cual está cada vez más cerca. «El domingo ya tendrán el roster de 24 peloteros. Sabes que es duro porque tenés a muchos peloteros con talento pero no alcanzan por las posiciones y, también, será duro dejar a peloteros de León porque soy su mánager y he visto como se esfuerzan, sin embargo aquí lo que importa es la profesionalidad y entenderán. Además que en el futuro podrían ir al Mundial en México», comentó Guido.

Durante el entrenamiento en el cual realizaron un partido de fogueo con la Selección Nacional Mayor, hubo peloteros que destacaron más que otros, no obstante, la decisión final será después de los dos partidos de fogueos ante los Cocodrilos de Matanza. En total serán 14 jugadores de campo y 10 lanzadores confirmó Guido y probablemente no estén para el fogueo los peloteros firmados, unos por falta de autorización para ese juego y otros porque están en el campamento con sus organizaciones.

Las posiciones en donde el timonel posee algunas dudas son la primera base, la receptoría y el utility. «La competencia está dura y me gusta ver como se están esforzando. Álvaro Rubí y Yervin Valdivia han hecho un buen trabajo en la primera base. Rodolfo Bone pesa mucho para la receptoría, pero también he visto el buen desempeño de Leonardo Ortiz y Johan Romero. Y otra de las posiciones complicadas está el jugador utility. Aún no me decido entre Mike Loáisiga y Wendley Ocón. Todos ellos junto a los lanzadores y demás jugadores tendrán la oportunidad de demostrar su nivel ante Cuba», explicó.

A Sandor no le preocupa nada del equipo, solamente le inquieta un poco el manejo de la presión. «Hay presión y responsabilidad de los muchachos, pero preocupación no. Será una inspiración jugar acá y el primer juego es bueno porque contra Perú nos ayudará a ganar confianza porque el camino será difícil», concluyó el exitoso estratega.