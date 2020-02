Alexander «Popeye» Mejía retará a un guatemalteco el sábado en Managua

En su segunda pelea del 2020, el rankeado mundial pinolero Alexander «Popeye» Mejía se medirá al guatemalteco Luis Miguel «el Cacique» Saquic el sábado en el gimnasio Nicarao, en la velada organizada por la promotora Pinolero Boxing y cuya entrada tendrá un costo de 50 córdobas. La velada de boxeo arrancará a las 7:00 p.m., pero desde las 4:00 .m., habrán siete reyertas de kickboxing o K 1.

«Como en todas mis peleas me he prepado bien y con buenos sparring. De mi rival no se mucho, pero lo vi pelear una vez contra un cubano y es fuerte. En mi caso me preparo al ciento por ciento para mis peleas, y voy a demostrar como siempre en el ring mi boxeo, técnica e inteligencia», dijo con alegría el popular «Popeye» durante una conferencia de prensa esta mañana.

Mejía, quien goza del cariño de los fanáticos por sus grandes esfuerzos que hace como vendedor ambulante para también sacar adelante a su familia, viene de iniciar el año con una victoria ante su compatriota Luis García por decisión unámine el 25 de enero pasado en el Municipio de Tipitapa.

«No será igual a la pelea que tuve en enero, será súper mejor. En el 2019 fue un año muy duro porque solo hice dos peleas y se me cayó una pelea contra un cubano, estar mucho tiempo guardado me sentía un poco entumido pero ahora estoy agarrando otra vez la confianza», confesó Mejía, quien pelea en las 126 libras.

Para el duelo del sábado, Mejía tuvo como sparring a Leyman Benavides, Wascar Jiménez, entre otros.

«Para este 2020 espero grandes cosas. No quiero me pase lo del 2019. Tras estar ranqueado en el puesto cinco lo que siempre sueño es que me den la oportunidad de disputar un titulo del mundo para traernos esta victoria», agregó Mejía.

Cuando uno quiere ser alguien en la vida, «Popeye» es un buen ejemplo. El púgil se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para ir a correr, luego descansa una media hora, se va al mercado a comprar mangos, jocotes, grosea, luego los empaca para ofertarlo en las principales calles de Managua y por la tarde acude al gimnasio porque sueña con ser campeón del mundo. Su sueño es salir adelante no solo como deportista sino como ser humano inspirado por su familia, pero pincipalmente su hijo, Alexander Mejía.

Siete en total

En el pleito semiestelar, Natanael Rocha, de Ciudad Sandino, chocará con Steven Obregón, de Managua, en las 105 libras. Manuel González, de Nagarote, irá contra Milton Rivas, de Chichigalpa, en las 126 libras. Israel López, de Tipitapa, combatirá con Carlos Cruz, de Nagarote, en las 143 libras. En tanto, Rudy González, de Nagarote, medirá fuerzas con Kevin Ríos, de Mateare, en 122 libras. Luis Romero, de Chontales, irá contra Francisco Velásquez, de Chontales, en las 105 libras y Eddy Juárez, de León, contra José Urbina, de Chontales, en 135 libras.

En cuanto a las reyertas de kickboxing o K 1, los protagonistas serán Jerry Conde, de la escuela Black Warriors, y Jonathan Luna, de la escuela de Destructor, en 115 libras. En la semiestelar mostrarán su poder, Josué Tellería y Mauricio Granado en 11o libras. De igual manera combatirán Jefry Conde ante Jimmy Téllez en 125 libras, Kevin Gueva contra Wilmer García en 155 libras, entre otras.