Los planes de Leyman Benavides, campeón Gold de la AMB

Luego que Leyman “el Fénix” Benavides conquistara el cetro Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el viernes pasado al superar al canalero Carlos “la Arañita” Ortega en el festival KO a las Drogas realizado en Panamá, podría regresar al ring en los próximos meses.

“En el nuevo ranking de la AMB, Leyman saldrá de los mejores 15 púgiles del mundo y ahora pasa al rango de campeón mundial al lado del campeón Knockout CP Freshmart, serán los únicos dos campeones mundiales de las 105 libras de la AMB”, explicó Marcelo Sánchez, manejador de Leyman, esta mañana durante una conferencia de prensa.

Sánchez comentó que la AMB tiene una actividad en Medellín, Colombia, llamada Reunión de Directorio, en donde se tratarán diversos temas, entre los que se encuentra el caso de CP Freshmart, quien desea ser elevado a la categoría de súper campeón, pues ya tiene ya las defensas necesarias como campeón, por lo que el puesto de campeón regular podría quedar vacante dejando la oportunidad a Leyman de disputar el cetro mundial de dicha categoría, posiblemente. La próxima semana se conocerán más detalles.

Pero eso no es todo. Sánchez anunció que “hemos puesto toda la escuadra de Pinolero Boxing para el evento KO a las Drogas a celebrarse en junio o julio de este año en Managua. Estamos listos para afrontar los retos. Popeye es nuestra mejor carta, contra el rival que lo pongan, y estoy pidiendo el título Gold. También está el otro talento de Pinolero, Giovanny Gutiérrez. Con Leyman nos iremos con calma porque estamos esperando la pelea grande, pero si la AMB nos dice que hay que jugársela en Nicaragua pues lo hacemos ”, afirmó Sánchez, quien agradeció a Renzo Bagnariol, vicepresidente de la AMB, por el apoyo brindado a Leyman y al resto de boxeadores nicaragüenses durante muchos años.

Ahora, de pelear Leyman en el festival KO a las Drogas a efectuarse en junio o julio venidero en Managua, buscarían que el capitalino regresara al ring en abril próximo como una pelea de preparación.

¿Qué dijo?

Por su parte, Benavides se mostró contento con el abanico de oportunidades que lo acerque a disputar un título mundial en un futuro no tan lejano.

«Primero que nada le quiero dar gracias a Dios por el título que me dio. Me siento muy feliz del resultado que he tenido. Ahora me toca esperar las negociaciones para ver que se logra hacer y entrenar más fuerte para estar listo ante cualquier oportunidad que venga o estar listo para el nocaut a las drogas. Yo quiero pelear con Freshmart, quiero vengar a los nicas que perdieron con él, si se me da esa oportunidad no la voy a desaprovechar. Mi sueño es ser campeón del mundo pero también me gustaría unificar con el tailandés Wanheng Menayothin que tiene 54-0, yo quiero quitarle el invicto, me gusta siempre enfrentar a los mejores para medir mi capacidad», expresó Benavides.

«Le cumplí a mi mamá»

Benavides contó que los últimos dias han sido especiales por el titulo logrado en la ciudad canalera pues fue una promesa que le había hecho a su mamá Paula Calero.

«Estos días han sido de alegría, de felicidad con mi familia pero sobre todo con mi mamá porque fue una promesa que le hice de traerle el título. Cuando regresé el domingo y vi a mi mamá nos abrazamos, sentimos ganas de llorar. Me dijo que estaba orgulloso de mi, por eso lucho, por eso he estado trabajando muy fuerte, ella se merece todo, me siento muy feliz por tener una madre como ella. Ella fue testigo de mi preparación y yo le dije que le prometía traer ese título. Cada vez que pasaban los rounds pensaba en ella, mi entrenador Sergio Quintana me decia que recordara la promesa que le había hecho a mi mamá, eso me dio fuerza. Yo quiero darle todo a mi madre, no quiero darle problemas, quiero esté tranquila. Le pido a Dios me permita estar mucho más tiempo con ella, quiero darle todo lo que pueda», finalizó Leyman.