Café de Nicaragua sentirá este año los estragos de la reforma fiscal y la falta de financiamiento. Esta la impresionante caída esperada en la cosecha

Luego de anotarse un récord en la cosecha 2018-2019, los cafetaleros sentirán en el nuevo ciclo productivo un bajón en los rendimientos, como consecuencia del impacto de la reforma a la Ley Concertación Tributaria que gravó los insumos agrícolas, lo que impidió que los productores del grano en el 2019 nutrieran las plantaciones, lo que pasará factura a Nicaragua en la cosecha 2019-2020.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Nicaragua (Excan), José Ángel Buitrago, dice que la reducción ascenderá al 12 por ciento de la cosecha pasada.

“Este año nosotros calculamos que la producción va a ser menor que el año anterior. El año anterior nosotros calculamos que fue 3.4 millones de quintales y este año creemos que puede haber un 12 por ciento menos y que puede andar alrededor de los tres millones o un poquito menos de los tres millones”, estimó Buitrago en entrevista con LA PRENSA.

Eso significaría que Nicaragua dejará de producir alrededor de 400 mil quintales de café, lo que tendrá efecto en los ingresos.

La falta de financiamiento, la incertidumbre en el sector cafetalero, los precios bajos que han desestimulado el campo, pero sobre todo el impacto de la reforma tributaria en los costos de las fincas son las principales razones de estas proyecciones de Excan.

“En el 2018 se logró fertilizar algo y es lo que vimos en el 2019, pero en el 2019 no se fertilizó y por eso se espera la producción de este año (más baja), por eso”, indicó.

Buitrago dice que la situación empeora porque en el interior hay problema de mano de obra, porque mucha gente migró tras el estallido de la crisis política. “Es incierto todo, pero nosotros hacemos cálculos porque preguntamos a diferentes productores y esto es lo que nos dicen. Hay gente que me dice ‘yo voy a sacar el cincuenta por ciento menos’ y hay gente que dice ‘yo me volé todas las plantaciones esperando que dentro de dos o tres años esta situación cambie porque ahorita no tengo reales para echarle nada a las plantas’”, explica.

El tiro de gracia al sector se lo dio la reforma fiscal, que además de gravar los insumos agrícolas, también obligó a los exportadores y grandes productores a elevar de uno por ciento a tres por ciento el pago del anticipo mensual al Fisco, lo que provocó que estas mermaran su capacidad para financiar a los pequeños cafetaleros.

Los costos para producir café, según Buitrago, tras la reforma fiscal, pasaron de 120 o 125 dólares por quintal a 140 dólares, lo que representa un golpe en momentos que los precios a nivel internacional han andado por debajo de ese umbral.

“Los agroquímicos los gravaron y además los productores tenían que buscar las exoneraciones personalmente. Tenía que venir a Managua a que les exoneraran el impuesto, ¿y qué campesino que compró insumo va a pagar el transporte a Managua para que le exoneren? Entonces la gente asume ese incremento en el costo”, afirma Buitrago.

La situación se agrava por la falta de financiamiento, que se supone debe ser cubierto con fondos de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec), que está bajo control de los orteguistas y donde a los productores les tienen un fondo de casi 26 millones de dólares y hasta ahora se desconoce el destino de este dinero.

Las perspectivas desalentadoras de Excan, coinciden con las de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), que indica que reconoció que en el campo los productores no están fertilizando.

Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la ANCN, manifestó que el panorama es incierto en el sector y que esperan una reducción en la cosecha, aunque no precisa en qué porcentaje.

“Este año va a haber una merma, pero no sabemos de cuánto, si bien es cierto que hubo un repunte de precios, el precio volvió a caer por debajo de los cien dólares; el panorama no ha cambiado porque los costos de producción siguen siendo altos y los productores tampoco están pensando en fertilizar, porque aunque quisiéramos, si no tenemos financiamiento y la situación continúa igual, no hay condiciones para aplicar fertilizantes, que es lo que garantiza la cosecha. Se puede chapodar, darle manejo de tejido, pero si no aplicamos el nutriente a la planta eso afecta la cosecha”, explicó Sevilla.

Asimismo comentó que este año se esperaría más fincas con cierres técnicos temporales, situación que se ha discutido en reuniones de caficultores.

A eso se suma que este mes las plantaciones se vieron afectadas por las lluvias y los fuertes vientos, lo que preocupa más a los productores, algo en lo que también coincide Buitrago.

Gobierno mira otro panorama

Y mientras los productores y exportadores pasan por un mal momento, el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) dibuja un escenario distinto, sus números pintan un crecimiento exorbitante.

Según Cetrex, en los primeros tres meses de la cosecha 2019-2020 se produjo 388,917.1 quintales por encima de 178,877 quintales en igual periodo de la cosecha pasada.

Eso sí, con un precio promedio de apenas 112 dólares, cuando el año pasado en similar lapso promedió 125 dólares.

Cada cosecha de café comienza en octubre de un año y se extiende hasta septiembre del siguiente año.