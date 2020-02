El director James Gunn y los productores de la película Escuadrón Suicida II anunciaron que las filmaciones de esta cinta se realizarán a partir de este jueves 13 de febrero en varios barrios de Panamá.

Uno de los escenarios será la avenida Amador Guerrero, en donde hay estructuras de viejos caserones, que en su mayoría están deshabitados. Además, según medios locales, se acondicionaron los Barrios Norte y Sur de Colón, aparentemente se filmará una batalla, característica de la cinta.

La producción ha trabajado desde hace varios meses en la preparación de las calles y las estructuras que utilizarán durante sus filmaciones. Por motivos de seguridad, el área fue delimitada y no hay paso de vehículos y transeúntes.

