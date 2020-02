Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (12 de febrero)

Los nicaragüenses mantienen este miércoles 658 días crisis sociopolítica provocada por la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Turismo de Nicaragua requiere más de una década para recuperarse. Persistencia del Estado policiaco agrava situación

El sector turístico espera este año 460 millones de dólares y 1.12 millones de viajeros, lo que significará hasta 6 años de retrocesos con respecto a lo que se logró en el 2017, reveló el informe anual de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) de 2019, que cree que al ritmo que está moviéndose la industria del descanso, se requerirá más de una década “para recuperar capacidad para competir en la región”. La situación empeora, según Lucy Valenti, presidenta de Canatur, por el “Estado policiaco” que aún persiste en Nicaragua y que ha dañado gravemente la imagen país, que es vital para reactivar de lleno la llegada de turismo internacional. El sector está sobreviviendo, hoy más que nunca, del turismo nacional, el cual gasta muy poco con relación al internacional.

Mandan a su casa al sobreviviente de la masacre de Bosawas, pero sigue con mitad de cuerpo paralizado

Maynor Will Fernández Ruiz está recostado en una cama sobre su mano y pierna izquierda, esa parte de su cuerpo ha quedado inmóvil. Esa es una de las secuelas que dejó el impacto de bala que recibió en la parte trasera de su cabeza el miércoles 29 de enero, cuando un grupo de colonos armados, llegó a atacar y quemar las casas de la comunidad mayangna Alal, en la Reserva de Biosfera Bosawas. Will no camina, pero comprende lo que le dicen. Él habla, pero lo hace despacio, mientras su mirada divaga entre el piso y el rostro de su padre que lo sostiene al borde de la cama, don Pichardo Fernández. El agricultor de 24 años, no se queja por el dolor, pero cuando lo intentan levantar de la cama o moverlo, las muecas de molestia asoman en su rostro.

Régimen oculta origen del capital con el que formarán empresas que controlarán negocio de los combustibles en Nicaragua

El régimen y sus diputados orteguistas buscan mantener el secretismo sobre el negocio de los combustibles, donde la familia Ortega-Murillo tiene un gran control, puesto que fueron creadas cuatro nuevas empresas estatales que entrarán a operar en el mercado nicaragüense, sin explicar de dónde provienen sus activos financieros, y cuáles son las empresas en operaciones que serán absorbidas por las nuevas entidades públicas. Ante la falta de transparencia de la dictadura, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo y Jimmy Blandón, interpretan que con la constitución de las cuatro nuevas empresas lo que ocurrirá es que desaparecerá la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) para intentar esquivar las sanciones de Estados Unidos, puesto que Petronic quedó inmovilizada por su vinculación con la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), afectada directamente por las sanciones.

Agencias de viajes de Nicaragua ya no quieren vender boletos de Conviasa tras sanciones de EE.UU.

Tras las sanciones impuestas por los Estados Unidos el viernes pasado al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)- a la que le bloqueó 40 aviones-, las agencias de viajes en Nicaragua han dejado de vender boletos de esta línea aérea por temor a represalias comerciales. Carlos Schütze, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y vicepresidente de Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) manifestó que obviamente la sanción a Conviasa trae repercusión a la conectividad del país.

Opositores identifican al militante sandinista Manuel Fonseca como el que dirigió el ataque a la Alianza Cívica en La Libertad

Manuel Antonio Fonseca Alvarado es el militante sandinista que dirigió el ataque armado contra ocho miembros de la Alianza Cívica, en el municipio de la Libertad, Chontales, el lunes 8 de febrero, a las 6:00 p.m, de acuerdo a testimonios de opositores que iban en la caravana. Este hombre, además, amenazó al líder campesino Danilo Lorío, oriundo de La Libertad, Chontales, a través de un audio telefónico en el que le dice que no quiere ver a ningún «golpista» en el municipio. «Después que matemos a uno señor, quién sabe. Así que mejor piénsela. Si quiere que vivamos en paz en La Libertad, queda de su decisión», se escucha en el audio enviado a Lorío después de la represión.