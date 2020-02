Valentina, la tapir que nació en cautiverio en Nicaragua

En su tercer día de vida, la tapir Valentina se sube a una pila con agua para refrescarse mientras su madre come frutas y concentrado. Uno de sus cuidadores asegura que no debería mojarse porque, por sus pocos días de nacida, se puede enfermar.

La tapir (o danto, como también es conocida en Nicaragua), nació en cautiverio en el Zoológico Nacional el pasado 9 de febrero y su llegada representa un logro importante para la especie, que está en peligro de extinción.

La cría nació a las 11:50 de la noche y pesó 21 libras. El parto, asegura Eduardo Sacasa, presidente de la Fundación Amigos del Zoológico y médico veterinario del zoológico, fue normal aunque duró dos minutos, ya que el tiempo promedio es de un minuto o minuto y medio; y salió de espalda, las otras crías salen de cabeza.

“Le pusimos Valentina porque hay que recordar que febrero es el mes de los enamorados, entonces se le puso Valentina representando ese mes”, dice Sacasa, quien atendió el parto junto a un asistente.

Pobladores que llegan al Zoológico Nacional le toman fotografías a Valentina. LA PRENSA/Jader Flores

Tras su nacimiento, el Zoológico se encarga de monitorearla a través de cámaras las veces que se amamanta y procuran evitar que se introduzca en el agua que hay en las jaulas porque está muy pequeña para hacerlo. “Está solo con la leche de la madre, en dos semanas ella va a comenzar a probar la fruta, el concentrado a estarlo chupando. Cada semana tenemos que hacerle medidas, el largo, el alto, el tamaño de la cola, el tamaño de las orejas, los dientes que le van saliendo. Le tomamos la temperatura”, explica Sacasa.

Valentina ha llamado la atención de los pobladores por el color café de su pelaje y las manchas blancas que tiene, sin embargo, Sacasa dice que a los tres meses ese color cambiará hasta tener el de un tapir adulto, que es oscuro. El pelaje de color café de las crías es para que se defiendan de los depredadores, señala el experto.

18 tapires en cautiverio

El veterinario afirma que Valentina es el tapir centroamericano, como se le conoce a la especie, número 16 que nace en cautiverio en el Zoológico Nacional bajo el proyecto “Salvando al Tapir de Nicaragua”. Este lugar tiene un total de 18 animales de esta especie: seis hembras y 12 machos. La cría que nació seis meses antes de Valentina fue un macho.

En Nicaragua no se maneja una cifra total de la cantidad de tapires existentes, el último dato fue el que arrojó un estudio que hizo el Zoológico y determinó que habían 500 ejemplares a nivel nacional. “Hay cuatro especies (de tapir) en el mundo, todas están en peligro de extinción y en Nicaragua está bien amenazada. Si no hay una regulación o control, así como vamos, yo creo que en unos cinco años no los vamos a ver, mientras no paren esa matanza”, dice Sacasa, quien señala al ser humano como la principal amenaza de estos animales, aún por delante del jaguar que es su depredador natural.

Sacasa asegura que Nicaragua es el primer país del mundo que tienen tanta reproducción de dantos en cautiverio.

La especie de Valentina se encuentra desde México hasta Colombia en bosques húmedos. En el Zoológico de Nicaragua, según Sacasa, los alimentan con frutas como papaya, sandía y bananos maduros.

“Se le da diez libras de concentrado de caballo al día, porque su sistema digestivo es casi igual al del caballo. Es el pariente más cercano que tiene, entonces le damos eso y le ponemos unas 35 libras de diferentes hojas que él come”, agrega. En su hábitat natural comen hojas, raíces, corteza de árboles y frutas; y se manejan en el agua.

Valentina nació pesando 21 libras. LA PRENSA/Jader Flores

Reproducción es lenta

El proyecto de reproducción de tapires en cautiverio está en Nicaragua desde 2002, dice Sacasa, pero por su reproducción lenta es poca la cantidad de tapires. “Su preñez dura 400 días más el tiempo que espera uno el celo, prácticamente a los dos años va a tener una cría”, agrega.

Como parte del proyecto, el Zoológico Nacional espera trasladar aproximadamente al menos a 14 tapires a la reserva Kahka Creek, en el Caribe Sur de Nicaragua, un bosque de 600 hectáreas donde estarán en un encierro de adaptación. Sacasa asegura que solo espera la respuesta del Ejército de Nicaragua para coordinar y realizar el traslado de los animales. Con este traslado, Nicaragua se convertirá en el primer país que muda a su hábitat natural a los tapires nacidos en cautiverio.

En el lugar, la Fundación para la Autonomía y el desarrollo de la Costa Atlántica (Fadkni) se encargará del cuido de los tapires que serán llevados y de los dos que ya se encuentran en la reserva. “Cuando estén las condiciones dadas, nosotros con un collar los vamos a soltar, pero cuando estén las condiciones y (sabiendo) que no los vayan a matar. Si están matando al que vive en la naturaleza, éstos van a ir más mansos entonces va a ser más fácil que los maten”, finaliza Sacasa.

LA PRENSA/Jader Flores

Ayuda para el traslado

Sacasa pide ayuda y donaciones a los pobladores y empresas para garantizar el traslado y el encierro de adaptación de los tapires. “Cada encierro se lleva casi quince rollos de malla ciclón”, detalla.

También se espera que sean liberados varios animales en diferentes partes del país como parte del proceso que realiza el zoológico tras rehabilitarlos, entre ellos cocodrilos, tortugas, monos, tucanes, loras y chocoyos. El año pasado se liberaron casi 200 animales.

Aproximadamente el Zoológico Nacional cuenta con 300 animales de unas 90 especies. En el Centro de Rescate hay unos 200 animales que están siendo rehabilitados, en su mayoría son aves.