Régimen orteguista estaría reaccionando a demanda de reformas electorales de opositores

La dictadura Ortega Murillo estaría buscando cómo reaccionar a las iniciativas de unidad política y electoral de grupos opositores, preparando el paquete de reformas electorales que ya habían sido anunciadas tanto por diputados del régimen como por colaboracionistas.

Versiones de prensa extraoficiales dan pie a informes sobre que la dictadura estaría preparando su próxima movida en el tema de las reformas electorales, apuntando a cuatro ejes: reactivar el Memorando de Entendimiento sobre reformas electorales con la Organización de Estados Americanos (OEA), reactivar la suscripción popular (presentar firmas ante el poder electoral) para que organizaciones o movimientos sociales puedan competir en un proceso electoral, el financiamiento por parte del Estado previo a los comicios para los partidos políticos en contienda y la aprobación de personerías jurídicas para movimientos u organizaciones para convertirse en organizaciones políticas formales.

Crear fisuras en la oposición

Juan Sebastián Chamorro, director de la Alianza Cívica, señaló que de todos estos puntos que supuestamente la dictadura estaría dispuesta a ofrecer, solo el relacionado a la reactivación del Memorando con la OEA es visto como algo realmente encaminado a fortalecer el sistema electoral de Nicaragua.

«Nosotros no hemos tenido conocimientos de nada de eso, más que los reportes de ciertos medios de comunicación. Yo creo que los esfuerzos de unión que hemos hecho, el comunicado del viernes (7 de febrero), donde cuatro partidos, la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, que muestra avances en el temas de las reformas electorales, podría generar una reacción en el régimen. No podría confirmar nada de estos posibles cambios, pero el régimen mismo dejó claro que en su agenda legislativa se iba a incorporar el tema de las reformas electorales y, por su naturaleza, la intención es crear algún tipo de fisuras en la oposición. No me extrañaría que por ahí viniera», opinó Chamorro.

Movimiento Campesino no buscará la personería jurídica

El coordinador nacional del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, aseguró que no buscarán una personería jurídica como partido político para participar solo en las elecciones nacionales del 2021, sino que mantendrán su línea como organización social que conformará una gran unidad con otros sectores opositores para enfrentar al régimen orteguista.

La reacción de Mairena es sobre las posibles reformas electorales con las que el dictador Daniel Ortega pretenda dividir el voto de los opositores a través de abrir la suscripción popular, para de esta forma incentivar las candidaturas independientes.

El dirigente campesino afirmó a LA PRENSA que, aunque no se puede adelantar a la decisión del Movimiento Campesino si llegasen a ser esos puntos, descartan que ese sector se incline por renunciar a la unidad de los opositores.

«Nosotros continuamos sobre nuestra misma línea de mantenernos como movimiento social, pero sí estamos conscientes de la crisis en Nicaragua es un problema político. No me puedo adelantar, porque esto es una decisión del Movimiento Campesino, pero no estamos buscando personería como partido político en este momento», afirmó Mairena.

OEA seguiría sin ser contactada

Al respecto, el exdiputado José Pallais dijo que la OEA sigue sin ser contactada por el régimen y que a finales de este mes se vence el plazo acordado para negociar las reformas electorales con el gobierno de Ortega. Sin embargo, de vencerse y no llegar a acuerdos, se puede retomar en cualquier momento.

Respecto a las supuestas reformas que el gobierno estaría interesado en aprobar solamente con la OEA, Pallais dijo que esas sugerencias están incluidas en la propuesta que la Alianza dio a conocer.

«Lo que no es bien visto es que organismos anden negociando con Ortega previo a la aprobación de las reformas, para que se vea como un favor del orteguismo», dijo el exdiputado y opositor a la dictadura.